البيضاء..توقيف مستخدم أضرم النار عمدا بغرض السرقة

هبة بريس: الدار البيضاء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، أمس السبت، من توقيف مستخدم يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بإضرام النار عمدا.

وذكر مصدر أمني أن مصالح الشرطة القضائية، مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية، كانت قد باشرت خلال الساعات الأولى من صباح أمس السبت إجراءات معاينة حريق شب بمستودع شركة للديكورات الخشبية بالحي الصناعي بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء، مبرزا أن المعاينات أظهرت أيضا تسجيل سرقة مجموعة من المقتنيات من داخل مسرح الجريمة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المكثفة ،التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية ،مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، موضحا أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن الدافع الرئيسي وراء ارتكاب هذه الجريمة يتعلق بنزاعات شغل بين المشتبه فيه من جهة، وهو مستخدم سابق بهذه الشركة، ومالك الشركة من جهة ثانية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث ،الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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