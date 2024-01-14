بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة..لطيفة رأفت توجه رسالة خاصة للمغاربة

2024-01-14 / 19:36
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نجلاء مزيان: هبة بريس

حرصت الفنانة المغربية لطيفة رأفت على توجيه رسالة خاصة للمغاربة، وذلك بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة.

ونشرت الفنانة المغربية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، تدوينة جاءت كالتالي:”اسكاس..امباركي حبابي خارج الوطن وداخله، يعود عليكم هاد العام بالصحة وطول العمر والتفائل”.

وواصلت المتحدثة ذاتها عبر خاصية القصص القصيرة:”وهاد السنه صادفت دخول الشهر الكريم رجب فإن شاء الله خير وبركة”.

واضافت رأفت :”اسكاكس – مباركي لكل خوتي وخواتاتي الأمازيغ لنربي أطفالنا على كل ثقافاتنا المغربيه وهاهي ألماس العمر تحتفل بهذه السنه السعيدة”.

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