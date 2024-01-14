توخيل يستدعي آدم أزنو لمعسكر بايرن ميونيخ في البرتغال

استدعى الألماني توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ اللاعب المغربي الشاب آدم أزنو للسفر مع الفريق إلى البرتغال.

وسيقيم بايرن ميونيخ معسكرا إعداديا بالديار البرتغالية، تحضيرا لبقية الموسم الكروي الحالي.

وضمت القائمة التي أعلن عنها النادي الألماني إسم اللاعب آدم أزنو، الذي التحق مؤخرا بتدريبات كبار بايرن ميونيخ.

ومعلوم أن آدم أزنو سبق له حمل قميص المنتخب المغربي للفتيان، وقد استبعده الناخب الوطني سعيد شيبا من قائمة منتخب الفتيان في المونديال لأسباب فنية.

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