كأس أفريقيا.. منتخب نيجيريا يستهل مشواره بتعادل أمام غينيا الإستوائية

تعادل منتخب نيجيريا أمام غينيا الإستوائية بهدف لمثله، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بكوت ديفوار.

وكان منتخب غينيا الإستوائية السباق إلى التهديف عبر لاعبه إيبان سالفادور في الدقيقة 36، قبل أن يدرك فيكتور أوسيمين التعادل لنيجيريا في الدقيقة 38.

هذا التعادل يضع نيجيريا وغينيا الاستوائية في المركز الثاني للمجموعة الأولى، لتبقى بذلك الصدارة من نصيب منتخب ساحل العاج الذي فاز في مباراة الافتتاح على غينيا بيساو بهدفين دون رد.

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