منتخب الكرة الشاطئية يفوز على أمريكا في دوري دولي بالبرازيل

منتخب الكرة الشاطئية يفوز على أمريكا في دوري دولي بالبرازيل

2024-01-14 / 19:00
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فاز المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعته يومه الاحد 14 يناير 2024 بمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

وتدخل المباراة في إطار الدوري الدولي مورناهو الذي تحتضنه البرازيل إلى غاية 15 يناير 2024.

وسجل اهداف المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية كل من ياسر ابادا، رضا الزهراوي، زهير جباري ومحمد لزرق.

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