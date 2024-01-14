واقعتين متفرقتين ..فرار 26 مغربيا من مطار “باراخاس” بمدريد

هبة بريس - متابعة

شهد مطار “باراخاس” بالعاصمة الإسبانية مدريد ، واقعتي فرار متفرقتين لمهاجرين مغاربة دخلوا التراب الاسباني بطريقة غير شرعية بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية اسبانية .

وقالت المصادر ذاتها أن 26 مغربيا تمكنوا من الفرار في واقعتين متفرقتين أول أمس الجمعة 12 يناير الجاري، بمطار براخاس بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث تمكن سبعة عشر مغربيا من الفرار من إحدى الغرف الواقعة بالمحطة رقم 1 بالمطار المذكور، عبر نافذة حطموا زجاجها. ومن هناك غادروا إلى مدرجات المطار، وتمكنت الشرطة من القبض على واحد منهم فقط أصيب أثناء الهروب، أما تسعة أشخاص آخرين فقد تمكنوا أيضًا من الفرار من الغرفة رقم 4 من المطار، ليصلوا إلى المنطقة التي يعمل فيها الصليب الأحمر، ومن هناك كسروا نافذة أخرى ولاذوا بالفرار، وقد تمكنت العناصر الأمنية من توقيف اثنين منهم.

وقد تمكن المهاجرون غير الشرعيون من دخول إسبانيا بطريقة غير نظامية عبر مطار باراخاس، وذلك بحجزهم لرحلات يتوقفون فيها بمدريد، ليتخلصوا من وثائقهم الشخصية، ويطلبوا اللجوء أو الحماية الدولية بمركز التفتيش بالمطار.

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