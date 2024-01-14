ما السبب؟..الكاف توجه إنذارا لجمال بلماضي

2024-01-14 / 18:45
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وكالات

حذّرت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف”، المدرب الوطني، جمال بلماضي، من الاقتراب من ملعب “السلام” ببواكي، الذي سيحتضن مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأنغولي، مساء يوم الإثنين، ضمن الجولة الأولى من لقاءات المجموعة الرابعة.

وانتقدت الهيئة الكروية القارية، الناخب الوطني على خلفية زياراته المتكررة لملعب “السلام” قصد معاينته، علما أن الملعب يقع على بعد خطوات من مقر إقامة المنتخب الوطني بمدينة بواكي التي تحتضن لقاءات المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ووفقاً لما أورده، أمس السبت، موفد “العربي الجديد” إلى مدينة بواكي، فإن “الكاف” اشترطت على المدرب الجزائري الحصول على إذن رسمي مسبقا قبل الدخول إلى الملعب ومعاينته.

ويولي المدرب جمال بلماضي أيضاً أهمية كبيرة لجاهزية الملعب خوفاً من تكرار سيناريو الدورة السابقة بالكاميرون، بعد أن لعب المنتخب الجزائري مبارياته الثلاث أمام سيراليون وغينيا الاستوائية وساحل العاج في ملعب “جابوما”، الذي رغم شكله الحديث، إلا أن أرضيته شكّلت هاجسا بالنسبة للمدرب بلماضي.

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