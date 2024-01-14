“الوسيط “تنوه برئاسة المغرب لمجلس حقوق الانسان وترجو عفوا شاملا على معتقلي “حراك الريف”

هبة بريس - الرباط

نوهت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، بإنتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، معتبرا الحدث خطوة مهمة في ظرفية دولية خاصة ومطالبا بإنتهاز الفرصة للصدار عفو شامل على معتقلي حراك الريف .

واعتبر “الوسيط” أن تولي المغرب لهذه المسؤولية، ينبغي أن يكون فرصة لحزمة من القرارات والتدابير الجريئة على مستوى تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بالمملكة، سواء على مستوى استكمال ملاءمة التشريعات الوطنية مع مستلزمات الممارسة الاتفاقية للمغرب، أو على مستوى السياسات العمومية أو حكامة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ونجاعتها.

كما دعا الوسيط إلى استكمال ملاءمة التشريعات الوطنية مع مستلزمات الممارسة الاتفاقية للمغرب، وكذا على مستوى السياسات العمومية أو حكامة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ونجاعتها.

وعبر الوسيط عن الأمل في أن يبادر المغرب إلى الدعوة لتنظيم مؤتمر فيينا +31 للتداول دوليا في مآلات مؤتمر 1993، الذي نظمته الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان وأسفر عنه صدور وثيقة “إعلان وبرنامج عمل فيينا”، خصوصا وقد بات ضروريا اليوم النظر في التهديدات والمخاطر التي تواجهها حقوق الإنسان على أكثر من صعيد.

واعتبر “الوسيط” أن هذه السنة ينبغي أن تكون سنة تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ورفع كل أشكال التضييق على عملها، وتسوية عدد من الملفات العالقة، مناديا بإصدار عفو شامل على كافة المعتقلين على خلفية حراك الريف.

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