دنيا بطمة :”ما عندي صراع حتى مع واحد”
نجلاء مزيان: هبة بريس
صرحت الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، أنها ليس لديها أي صراع مع شخص معين.
وردا على تعليق في إحدى الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، جاء فيه “دنيا بطمة تشعل حفلا فنيا برقصها وغنائها بعد صراعها الاخير”، قالت خريجة أرب أيدول :”ما عندي ولا صراع مع احد الحمد لله”.
وواصلت المتحدثة ذاتها عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة:”عندي حب الجمهور وتضامنهم اللامشروط لهلا يخطيهم عليا”.
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8 تعليقات
حثالة المجتمع
السجن هو مكانك المناسب
يا حسرة على زمن الفن الجميل و شحال من واحدة صوتها زوين و رفضت الفن حيت هي بنت الاصول
و صرحت الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حسابها الرسمي انستغرام
بالفعل ليس لديها أي صراع مع شخص معين
دنيا بطمة تشعل حفلا فنيا برقصها وغنائها بعد صراعها الاخير
عنك الصراع مع الزيغة وقلة العقل والتفرعينةحتى جبتي الربحة
عنك الصراع مع الزيغة وقلة العقل والتفرعينةحتى جبتي الربحة ودابا شوفي آش تديري
Ewa rah cheb3at felous dakchy lach
الله يجازيكم، كفوا عن مثل هذه الأخبار، إن صح تسمية ذلك بالخبر، متى أصبحت مثل هذه التصريحات تنشر في الإعلام الحقيقي؟