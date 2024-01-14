الدرهم ينخفض بنسبة 0,39 في المائة مقابل الدولار

هبة بريس _ اقتصاد

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تراجع مقابل الأورو بنسبة 0,45 في المائة، وبنسبة 0,39 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة مابين 04 و10 يناير.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأبرز المصدر ذاته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت بتاريخ 29 دجنبر 2023، ما مقداره 358,9 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 0,1 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 6,3 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 122,5 مليار درهم، على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 53 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 42,2 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 27,4 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 10 يناير (تاريخ الاستحقاق 12 يناير)، ضخ بنك المغرب مبلغ 45,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 2 في المائة، ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات “الأبناك” بنسبة 2,6 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 2,5 في المائة، و”الكهرباء” بنسبة 8,1 في المائة.

وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي “شركات التوظيف العقاري” و”المشروبات” تراجعات بنسب بلغت على التوالي 0,8 و4,4 في المائة.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد انتقل، على أساس أسبوعي، من 1,7 مليار درهم إلى 1 مليار درهم، تمت بشكل حصري على مستوى سوق الأسهم

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