تزنيت : حجز 15 طن من المواد الغذائية المدعمة

2024-01-14 / 16:36
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هبة بريس _ ع بركة

تمكنت مصالح الدرك الملكي بسرية تيزنيت ، من إجهاض عملية تهريب حوالي 15 طن من المواد الغذائية المدعمة ، القادمة من إحدى المدن الجنوبية للمملكة ، مساء امس السبت 13 يناير الجاري.

المحجوز من المواد الغذائية المدعمة، المكونة من السكر والحليب المجفف والقطاني ومواد غذائية مختلفة،
تم ضبطها في سد قضائي لكوكبة الدراجين على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 بالمجال الترابي لجماعة المعدر الكبير بإقليم تيزنيت ، على متن شاحنة قادمة من مدينة العيون ، تم تفتيشها واعتقال سائقه ووضعه تحت الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

ويندرج هذا التدخل في إطار المجهودات التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي، لمحاربة جميع أنواع التهريب، ووضع حد لمختلف الممارسات غير المشروعة، التي من شأنها التأثير سلبا على الاقتصاد الوطني.

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تعليق واحد

  1. الاقتصاد الوطني كأنما الشحنة قادمة من خارج البلد ،تزنيت والمدن الجنوبية كلها تستحق المواد المدعمة مثلها مثل سكان الصحراء هل هناك فرق بين مكونات الشعب المغربي؟؟

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