الرجاء الرياضي يعلن ضم الطفل الملقب بـ “ميسي المغرب” لأكاديميته

أعلن نادي الرجاء الرياضي، اليوم السبت، انضمام الطفل عدنان الملقب بـ “ميسي المغرب” إلى أكاديميته، بعدما تم تداول عدد من مقاطع الفيديو الخاصة به في منصات التواصل الإجتماعي.

وقال الرجاء الرياضي في تدوينة عبر صفحته الرسمية إن إدارة النادي تفاعلت سريعا مع قصة اللاعب، من خلال استقباله في الأكاديمية، وتوقيع اتفاقية تكوين وتأطير مع ولي أمره.

أضاف النادي: “يرحب النادي بالطفل عدنان ويتمى له مسارا دراسيا وكرويا ناجحا”.

وكان الطفل عدنان قد ظهر في مقاطع فيديو وهو يداعب الكرة بطريقة مميزة، حيث أبان عن امكانيات مذهلة، ما جعل البعض يلقبه بـ “ميسي المغرب”.

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