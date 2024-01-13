كأس أفريقيا.. منتخب كوت ديفوار يفوز على غينيا بيساو في مباراة الافتتاح

حقق المنتخب الإيفواري فوزا ثمينا أمام منتخب غينيا بيساو بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت بالملعب الأولمبي بأبيدجان، ضمن افتتاح كأس أمم أفريقيا.

وسجل سيكو فوفانا، لاعب النصر السعودي هدف التقدم لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 4، ثم أضاف جان كراسون لاعب النجم الأحمر الصربي ثاني الأهداف في الدقيقة 58.

هذا الفوز يضع منتخب كوت ديفوار في صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، في إنتظار مباراة الغد عن نفس المجموعة بين نيجيريا وغينيا الاستوائية.

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