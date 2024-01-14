أسود الأطلس يواصلون تدريباتهم تحضيرا لمواجهة تنزانيا

أسود الأطلس يواصلون تدريباتهم تحضيرا لمواجهة تنزانيا

2024-01-14 / 10:47
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يواصل المنتخب الوطني حصصه التدريبية استعدادا لمنافسات النسخة المقبلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار 2023 التي أعطيت انطلاقتها أمس السبت بأبيدجان.

و تميزت الحصة التدريبية ليوم أمس السبت بسان بيدرو بتركيز المدرب وليد الركراكي على الجوانب التكتيكية و البدنية.

ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في نهائيات كأس أفريقيا للأمم بمواجهة منتخب تنزانيا وذلك يوم الأربعاء 17 يناير 2024 لحساب الجولة الأولى من المجموعة السادسة

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