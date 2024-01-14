أسود الأطلس يواصلون تدريباتهم تحضيرا لمواجهة تنزانيا

يواصل المنتخب الوطني حصصه التدريبية استعدادا لمنافسات النسخة المقبلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار 2023 التي أعطيت انطلاقتها أمس السبت بأبيدجان.

و تميزت الحصة التدريبية ليوم أمس السبت بسان بيدرو بتركيز المدرب وليد الركراكي على الجوانب التكتيكية و البدنية.

ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في نهائيات كأس أفريقيا للأمم بمواجهة منتخب تنزانيا وذلك يوم الأربعاء 17 يناير 2024 لحساب الجولة الأولى من المجموعة السادسة

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp