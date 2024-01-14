إتضاح معالم التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا

إتضحت معالم التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس أمم أفريقيا التي إنطلقت أمس السبت بملاعب كوت ديفوار.

ومن المحتمل أن يستقر الناخب الوطني وليد الركراكي على نفس التشكيلة التي تعود عليها في المباريات السابقة، من خلال الإعتماد على ياسين بونو في حراسة المرمى والثنائي رومان سايس ونايف أكرد في محور الدفاع، على أن يعتمد على أشرف حكيمي كظهير أيمن ويحيى عطية الله كظهير أيسر.

وعلى مستوى وسط الملعب، ينتظر أن يكون سفيان أمرابط خاضرا في الإرتكاز، وأمامه الثنائي سليم أملاح وعز الدين أوناحي، بينما سيكون خط الهجوم مشكلا من حكيم زياش وسفيان بوفال ويوسف النصيري.

ومعلوم أن المنتخب الوطني المغربي سيستهل مشواره في “الكان” بمواجهة تنزانيا يوم الأربعاء القادم بداية من السادسة مساء بالتوقيت المغربي.

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