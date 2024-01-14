إتضاح معالم التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا

إتضاح معالم التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا

2024-01-14 / 11:59
0

إتضحت معالم التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس أمم أفريقيا التي إنطلقت أمس السبت بملاعب كوت ديفوار.

ومن المحتمل أن يستقر الناخب الوطني وليد الركراكي على نفس التشكيلة التي تعود عليها في المباريات السابقة، من خلال الإعتماد على ياسين بونو في حراسة المرمى والثنائي رومان سايس ونايف أكرد في محور الدفاع، على أن يعتمد على أشرف حكيمي كظهير أيمن ويحيى عطية الله كظهير أيسر.

وعلى مستوى وسط الملعب، ينتظر أن يكون سفيان أمرابط خاضرا في الإرتكاز، وأمامه الثنائي سليم أملاح وعز الدين أوناحي، بينما سيكون خط الهجوم مشكلا من حكيم زياش وسفيان بوفال ويوسف النصيري.

ومعلوم أن المنتخب الوطني المغربي سيستهل مشواره في “الكان” بمواجهة تنزانيا يوم الأربعاء القادم بداية من السادسة مساء بالتوقيت المغربي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفي بالسنة الأمازيغية 2974

المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفي بالسنة الأمازيغية 2974

2024-01-14 / 15:16
Photo of كأس آسيا.. المنتخب الياباني يستهل مشواره بفوز مثير أمام فيتنام

كأس آسيا.. المنتخب الياباني يستهل مشواره بفوز مثير أمام…

2024-01-14 / 14:43
Photo of الزاكي يكشف حظوظ المنتخب الوطني المغربي في كأس أمم أفريقيا

الزاكي يكشف حظوظ المنتخب الوطني المغربي في كأس أمم…

2024-01-14 / 13:46
Photo of أسود الأطلس يواصلون تدريباتهم تحضيرا لمواجهة تنزانيا

أسود الأطلس يواصلون تدريباتهم تحضيرا لمواجهة تنزانيا

2024-01-14 / 10:47
Photo of برنامج وتوقيت مباريات اليوم الأحد في كأس أمم أفريقيا

برنامج وتوقيت مباريات اليوم الأحد في كأس أمم أفريقيا

2024-01-14 / 09:09
Photo of كأس أفريقيا.. منتخب كوت ديفوار يفوز على غينيا بيساو في مباراة الافتتاح

كأس أفريقيا.. منتخب كوت ديفوار يفوز على غينيا بيساو…

2024-01-13 / 23:04
Photo of الرجاء الرياضي يعلن ضم الطفل الملقب بـ “ميسي المغرب” لأكاديميته

الرجاء الرياضي يعلن ضم الطفل الملقب بـ “ميسي المغرب”…

2024-01-13 / 21:10

كأس آسيا.. المنتخب السوري يستهل المشوار بتعادل أمام أوزبكستان

2024-01-13 / 20:33
Photo of طاقم تحكيم عربي لمباراة افتتاح كأس أفريقيا

طاقم تحكيم عربي لمباراة افتتاح كأس أفريقيا

2024-01-13 / 18:46
Photo of بونو ينافس كورتوا وإديرسون على جائزة الأفضل في العالم قبل إنطلاق “الكان”

بونو ينافس كورتوا وإديرسون على جائزة الأفضل في العالم…

2024-01-13 / 13:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق