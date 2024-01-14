الزاكي يكشف حظوظ المنتخب الوطني المغربي في كأس أمم أفريقيا

الزاكي يكشف حظوظ المنتخب الوطني المغربي في كأس أمم أفريقيا

2024-01-14 / 13:46
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كشف الإطار الوطني الزاكي بادو، مدرب منتخب النيجر حظوظ المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقامة بساحل العاج.

وقال الزاكي في تصريح صحفي: “المنتخب الوطني المغربي لديه كل الحظوظ من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في الكان، ولما لا تحقيق اللقب، فكل شيء ممكن”.

وأضاف: “يمكن أن نقول بأن الأمور سهلة على الورق، لكنها تختلف في الملعب، وكل الخصوم سيحاولون الإنتصار عى المنتخب المغربي”.

وتابع: “ظروف الكان في الأدغال الأفريقية تختلف عن نظيرتها في شمال أفريقيا وأجواء المونديال، لذلك فالمنتخب بإمكانه تحقيق اللقب إن كانت بعض الجزئيات البسيطة في صالحه، على غرار الطقس والملاعب وغياب الأخطاء التحكيمية وعدم إصابة اللاعبين”.

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