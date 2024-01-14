كأس آسيا.. المنتخب الياباني يستهل مشواره بفوز مثير أمام فيتنام

كأس آسيا.. المنتخب الياباني يستهل مشواره بفوز مثير أمام فيتنام

2024-01-14 / 14:43
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استهل المنتخب الياباني لكرة القدم حملته في بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، بالفوز على منتخب فيتنام 4 – 2 خلال المباراة التي جمعتهما، يوم الأحد، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

وتقدم المنتخب الياباني بهدف أحرزه تاكومي مينامينو في الدقيقة 11 وتعادل منتخب فيتنام في الدقيقة 16 عن طريق نغوين دينه باك.

وفي الدقيقة 33 تمكن منتخب فيتنام من تسجيل الهدف الثاني عن طريق توان هاي فام، إلا أن المنتخب الياباني سجل هدفين متتاليين عن مينامينو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وكايتو ناكامورا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب الياباني من تسجيل الهدف الرابع عن طريق آياسي يويدا في الدقيقة 85.

وحصد المنتخب الياباني أول ثلاث نقاط له في البطولة، وظل منتخب فيتنام بلا رصيد.

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