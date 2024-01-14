السنة الأمازيغية ..انطلاق تسجيل المواليد بحرف ” تيفيناغ”

2024-01-14 / 14:58
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بمناسبة احتفالات الشعب المغربي برأس السنة الأمازيغية 13 يناير ” ايض يناير ” تم إعطاء اول انطلاقة بمدينة الدشيرة انزكان ايت ملول في سابقة من نوعها بجهة سوس ماسة، توقيع ثلاث مذكرات ادارية من اجل التفعيل الرسمي للأمازيغية في المؤسسات العمومية والخاصة بالمدينة .

في هذا السياق، المذكرة الأولى الإدارية موجهة لمصلحة الحالة المدنية بخصوص تسهيل تسجيل الأسماء بالأمازيغية للمواليد الجدد، بينما المذكرة الثانية موجهة لقسم التعمير والتجهيزات بخصوص تبليغ منجزي المشاريع بالدشيرة الجهادية باعتماد علامات التشوير باللغة الأمازيغية.

المذكرة الإدارية الثالثة موجهة لمصلحة الشرطة الإدارية بحث المؤسسات الاقتصادية والمالية والعيادات والمصحات وأصحاب الصيدليات والتجار والمقاهي على كتابة أسماء مؤسساتهم بالأمازيغية.
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وبهذا الشأن تم تنصيب علامة “قف” مكتوبة باللغتين الرسميتين للمملكة، وسط إشادة الحضور والساكنة، وهي الخطوة التي تأتي نزامنا مع القرار الملكي التاريخي الذي أعلن السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية.

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‫6 تعليقات

  3. التفعيل الرسمي للأمازيغية في المؤسسات العمومية والخاصة بالمدينة هذا افضل قرار

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