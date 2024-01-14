“تجمعي”.. يجب مواجهة الوسطاء لحماية الفلاح والمستهلك

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نقل التجمعي يوسف الجبهة رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة بجهة سوس ماسة، رسالة مباشرة إلى رئيس الحكومة عزير اخنوش ومعه وزيره في الفلاحة ” صديقي” مطالبا بضرورة التفكير في طريقة او ميكانيزم لمواجهة الوسطاء في بيع الخضر والفواكه بالأسواق من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدا ان هؤلاء يراكمون أموال على كاهل مجهود الفلاح و المستهلك، واعطى مثال على ذلك سعر الطماطم الجيدة لدى الفلاح ب 3 الدراهم وتصل المستهلك بسعر 8 إلى 10 دراهم للكيلو غرام الواحد .

يوسف الجبهة. الذي مثل الغرف الفلاحية الأربعة بالمغرب ، خلال افتتاح ” منتدى المنتخبين ” التجمعيين،تحت شعار ” مسار التنمية “الذي احتضنته مدينة اكادير ، يوم امس السبت 13 يناير الجاري ، وحضره أزيد من 1400 منتخب من كافة التمثيليات وهياكل الحزب من مكتب سياسي وبرلمانين ورؤساء غرف مهنية وممثلي الحزب بالجماعات الترابية بجهة سوس ماسة، شكر التواصل الجيد لرئيس الحزب أخنوش مع كافة هياكل الحزب جهويا بعد القيام ب 13 زيارة ميدانية لاوراش وكذلك لسكان المناطق الجبلية .

وكشف الجبهة ان وزارة الفلاحة في شخص وزيرها ” صديقي” تتواصل مع الغرف الفلاحية الأربعة، وهناك عمل ينجز ، بعد تخصيص الوزارة ل20 مليار سنتيم كدعم للفلاحين من البذور والأسمدة، ومربي الماشية من اجل تعويض خسائرهم من القطيع ، وكل هذه المجهودات من اجل توفير منتوج الخضر والذي توفر جهة سوس ماسة حوالي 85 في المائة من المنتوجات، ساهم فيه خلق محطات تحلية مياه البحر ، وكذلك المشاريع المماثلة من محطات مبرمجة بتزنيت وتارودانت والتي ستمكن من رفع الإنتاجية مستقبلا.

وقال الجبهة امام رئيس الحكومة اخنوش، بما انه يوجد ” تشويش” فهناك عمل كبير ينجز في ظل ضروف جيوسياسية صعبة من حروب وكذلك تداعيات جائحة كورونا وزلزال الحوز، مشيرا ان الغرف الفلاحية تحتاج مزيد من الدعم من اجل القيام بمهامها في خلق التنمية .

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