Lava oozes from a fissure near Fagradalsfjall volcano, Reykjavik, Iceland in this screen grab obtained from a video taken on August 3, 2022. Ernir Snaer via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

ثوران جديد لبركان في آيسلندا

2024-01-14 / 13:35
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في آيسلندا، الأحد، ثوران بركان في جنوب غرب البلاد، وهو خامس ثوران بركاني في شبه جزيرة ريكانيس منذ عام 2021.

وبدأ الثوران البركاني الأحدث في شبه الجزيرة، في مجموعة سفارتسينجي البركانية في 18 ديسمبر، بعد الإخلاء الكامل
لمدينة غرينتافيك البالغ عدد سكانها 4000 نسمة، وإغلاق منتجع “بلولاجون” الحراري الأرضي، وهو موقع سياحي شهير في البلاد

ونجت غرينتافيك في نهاية المطاف بعدما تدفقت الحمم البركانية في اتجاه مختلف بعيدا عن المدينة.

وتقع آيسلندا بين الصفيحتين التكتونيتين الأوراسية والأميركية الشمالية، وهما من بين أكبر الصفائح التكتونية على الأرض. وآيسلندا بؤرة زلزالية وبركانية نشطة حيث تتحرك الصفيحتان في اتجاهين متعاكسين
وفي نوفمبر الماضي، أخلت الشرطة بلدة غرينتافيك بعد أن أدى نشاط زلزالي قوي في المنطقة إلى تدمير منازل وأثار مخاوف من ثوران وشيك للبركان.

وتضم أيسلندا 33 بركانا نشطا، وهو الرقم الأعلى في أوروبا

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