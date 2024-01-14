محاولة حرق مسجد في فرنسا..وزير الداخلية يثير جدلا

2024-01-14 / 12:03
11
هبة بريس

فتحت السلطات في منطقة Bretagne الفرنسية تحقيقاً في ملابسات محاولة شخص، صباح يوم السبت، إشعال النار في باب المسجد في بلدية Morlaix، خلال وقت الصلاة.

وأظهرت صور متداولة لكاميرات المراقبة، رجلاً يقوم برش باب المسجد بمنتج قابل للاشتعال قبل إشعال النار، حوالي الساعة 7:30 صباحا

وعبر وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، في منشور على حسابه “إكس” عن دعمه للمسلمين “بعد الأضرار التي لحقت بمسجد مورليه هذا الصباح. وقد تم فتح تحقيق لملاحقة مرتكبي هذه الأفعال”.

وقد أثار هذا التعليق جدلا وانتقادات لحديث الوزير عن “أضرار” فقط، بينما هي عملية حرق خطيرة، كانت ستكون لها تداعيات خطيرة على أرواح المصلين في المسجد.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الدنمارك تعيش يوما تاريخيا بعد 900 عام

الدنمارك تعيش يوما تاريخيا بعد 900 عام

2024-01-14 / 17:52
Photo of مصرع 21 شخصا على الأقل إثر انهيار منجم للذهب في تنزانيا

مصرع 21 شخصا على الأقل إثر انهيار منجم للذهب…

2024-01-14 / 12:09
Photo of الولايات المتحدة.. مركبة “بيريغرين” تواصل التقدم رغم عطب طالها

الولايات المتحدة.. مركبة “بيريغرين” تواصل التقدم رغم عطب طالها

2024-01-14 / 10:48
Photo of الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يستبعد إسرائيل من مسابقاته وألمانيا تطالبه بالتراجع عن قراره

الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يستبعد إسرائيل من مسابقاته وألمانيا…

2024-01-13 / 23:13
Photo of تايوان.. المرشح المؤيد للاستقلال يفوز بالانتخابات الرئاسية

تايوان.. المرشح المؤيد للاستقلال يفوز بالانتخابات الرئاسية

2024-01-13 / 15:38
Photo of أمريكا تشن ضربات جديدة على أهداف للحوثيين في اليمن

أمريكا تشن ضربات جديدة على أهداف للحوثيين في اليمن

2024-01-13 / 09:55
Photo of ست قارات و45 دولة و120 مدينة تعلن السبت تضامنها مع فلسطين

ست قارات و45 دولة و120 مدينة تعلن السبت تضامنها…

2024-01-12 / 21:06
Photo of طيارو خطوط بروكسيل الجوية يخوضون إضرابا لمدة 24 ساعة

طيارو خطوط بروكسيل الجوية يخوضون إضرابا لمدة 24 ساعة

2024-01-12 / 19:06
Photo of الرأس الأخضر تعلن القضاء رسميا على الملاريا

الرأس الأخضر تعلن القضاء رسميا على الملاريا

2024-01-12 / 13:16
Photo of محكمة العدل الدولية تستمع لإسرائيل بشأن اتهامات “الإ.بادة” في غزة

محكمة العدل الدولية تستمع لإسرائيل بشأن اتهامات “الإ.بادة” في…

2024-01-12 / 11:15

‫11 تعليقات

  1. ماذا غن نفسية المصلين في ذلك المسجد وعن مسلمي العالم .هذا عمل ارهابي وجب استنكاره عالميا وتسميته باسمه (الارهاب ضد الاسلام)ومحاولة ترهيب 2 مليار مسلم عبر العالم.

    رد

  6. لو كان هذا الفعل و الجرم الشنيع تجاه معبد لليهود ،،، لكان الفاعل مقبولا عليه في أقل من 30 دقيقة و يقدم للعدالة بعد ساعة ،، و كل رجال السياسة من رئيس البلدية إلى رئيس الحكومة و القنوات ينددون .

    رد

  8. النصر للاسلام ودين محمد عليه الصلاة والسلام يعلا ولايوعلا عليه وشلت ايديهم وايدي من يريد بنا وبي بيوة الله ادرارا لها

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق