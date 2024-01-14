محاولة حرق مسجد في فرنسا..وزير الداخلية يثير جدلا
هبة بريس
فتحت السلطات في منطقة Bretagne الفرنسية تحقيقاً في ملابسات محاولة شخص، صباح يوم السبت، إشعال النار في باب المسجد في بلدية Morlaix، خلال وقت الصلاة.
وأظهرت صور متداولة لكاميرات المراقبة، رجلاً يقوم برش باب المسجد بمنتج قابل للاشتعال قبل إشعال النار، حوالي الساعة 7:30 صباحا
وعبر وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، في منشور على حسابه “إكس” عن دعمه للمسلمين “بعد الأضرار التي لحقت بمسجد مورليه هذا الصباح. وقد تم فتح تحقيق لملاحقة مرتكبي هذه الأفعال”.
وقد أثار هذا التعليق جدلا وانتقادات لحديث الوزير عن “أضرار” فقط، بينما هي عملية حرق خطيرة، كانت ستكون لها تداعيات خطيرة على أرواح المصلين في المسجد.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
11 تعليقات
ماذا غن نفسية المصلين في ذلك المسجد وعن مسلمي العالم .هذا عمل ارهابي وجب استنكاره عالميا وتسميته باسمه (الارهاب ضد الاسلام)ومحاولة ترهيب 2 مليار مسلم عبر العالم.
محاولة استهداف مسلمي فرنسا ..
اللهم احفظ الإسلام والمسلمين وارفع راية الحق والنصر..
يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هذا الإعتداء الخطير الذي يريد المس بالمسلمين..
الاسلام دائما يعلو فوق كل الديانات السماوية..
لو كان هذا الفعل و الجرم الشنيع تجاه معبد لليهود ،،، لكان الفاعل مقبولا عليه في أقل من 30 دقيقة و يقدم للعدالة بعد ساعة ،، و كل رجال السياسة من رئيس البلدية إلى رئيس الحكومة و القنوات ينددون .
اللهم انصر الاسلام والموسلمين واحفض اللهم اهلانا من المسلمين في انحاء العالم
النصر للاسلام ودين محمد عليه الصلاة والسلام يعلا ولايوعلا عليه وشلت ايديهم وايدي من يريد بنا وبي بيوة الله ادرارا لها
الإرهاب النصراني الغربي ضد المسلمين هكدا تعوضنا و هكدا نقول و هكدا هي الأمور
اللهم آنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان
micro _erif@hotmail.com
آللهم آنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان.