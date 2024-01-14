الفنان البريطاني “والتر دانس” يتضامن مع الفلسطينيين
قال الفنان البريطاني، والتر تشارلز دانس، صاحب شخصية تايون لانستر الشهيرة في مسلسل صراع العروش، إن أعمال الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بالإبادة الجماعية، التي أوصلتها إلى محكمة العدل الدولية بشكوى من جنوب أفريقيا، يجب أن توضع في سياقها الأوسع.
وتابع الفنان البريطاني الذي بدأ مسيرته الفنية في “شركة شكسبير الملكية”، قائلا إن المشكلة هي احتلال منذ 75 عاما، وحصار لغزة منذ 16 عاما، إلى جانب الانتهاكات الخطيرة والمستمرة للقانون الدولي والإنساني.
وجاءت كلمات دانس في إطار محاكمة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، الأمر الذي يحاول الاحتلال نفيه عن نفسه بحجة الدفاع عن النفس في وجه المقاومة الفلسطينية.
وقدمت جنوب أفريقيا ملفا كاملا مدعوما بالأدلة للمحكمة، مطالبة بإجراءات عاجلة لوقف الحرب في غزة، بعد يومين من المرافعات من كلا الطرفين.
وتصر دولة الاحتلال على أن الحرب في غزة هي أعمال “دفاع عن النفس”، فيما قالت جنوب أفريقيا في الدعوى إن ما يحدث في غزة يتجاوز ذلك إلى الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في القطاع.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
12 تعليقات
والتر دانس هو الفنان الاشهر في بريطانيا
كما قال المشكلة هي احتلال منذ 75 عاما وحصار لغزة منذ 16 عاما
Machaellah 3lih meli dar hakka
Ahsen haja ghaygolha hia hadi
Mezyane Mezyane saraha
خاص كاع الفنانين الكبار يديرو بحالو
ومن سمعك نحن نعيش في زمن الطوغيان والظلم ولا احد يتدخل في القضية حسبنا الله ونعم الوكيل
كل ماقيل صحيح وموضوع غزة سيحاسب عليه كل ضالم لهده الامة التي ظلمت في اطفالها ونسائها وشيوخها بعون الله دمائهم لن تدهب هدرا
اي دفاع عن النفس هاده اهل جهنم حاربو هم بشتى انواع السلاح والممنوعة دوليا نسال الله العلي القدير ان ينصر اهلنا في غزة علا بنو صهيون حطب جهنم
لم تكفيهم الارواح فنزلو علا ارضها وجعلوها اعلاها سافلها ولاكن الله اراد لهم الجنة واراد لي بني صهيون جهنم صدق الله الحبيب عندما قال فيهم اعداء الله فوق ارضه
في الوقت الذي يتنافس فيه قوم العلف من العرب على تحقير الفلسطينين يسخر لهم الله من ينصرهم من قوم الشرف في بقاع العالم فتحية لكل شرفاء العالم والخزي لعلفاء العرب
الشيطان الاكبر هو امريكا المدعومة لكل الدمار والابادة براسة مسؤوليها الكبار. حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم كلهم . النصر لاخواننا في غرة الغالية.