الفنان البريطاني “والتر دانس” يتضامن مع الفلسطينيين

2024-01-14 / 11:15
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هبة بريس _ القسم الفني

قال الفنان البريطاني، والتر تشارلز دانس، صاحب شخصية تايون لانستر الشهيرة في مسلسل صراع العروش، إن أعمال الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بالإبادة الجماعية، التي أوصلتها إلى محكمة العدل الدولية بشكوى من جنوب أفريقيا، يجب أن توضع في سياقها الأوسع.

وتابع الفنان البريطاني الذي بدأ مسيرته الفنية في “شركة شكسبير الملكية”، قائلا إن المشكلة هي احتلال منذ 75 عاما، وحصار لغزة منذ 16 عاما، إلى جانب الانتهاكات الخطيرة والمستمرة للقانون الدولي والإنساني.

وجاءت كلمات دانس في إطار محاكمة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، الأمر الذي يحاول الاحتلال نفيه عن نفسه بحجة الدفاع عن النفس في وجه المقاومة الفلسطينية.

وقدمت جنوب أفريقيا ملفا كاملا مدعوما بالأدلة للمحكمة، مطالبة بإجراءات عاجلة لوقف الحرب في غزة، بعد يومين من المرافعات من كلا الطرفين.

وتصر دولة الاحتلال على أن الحرب في غزة هي أعمال “دفاع عن النفس”، فيما قالت جنوب أفريقيا في الدعوى إن ما يحدث في غزة يتجاوز ذلك إلى الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في القطاع.

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‫12 تعليقات

  7. ومن سمعك نحن نعيش في زمن الطوغيان والظلم ولا احد يتدخل في القضية حسبنا الله ونعم الوكيل

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  8. كل ماقيل صحيح وموضوع غزة سيحاسب عليه كل ضالم لهده الامة التي ظلمت في اطفالها ونسائها وشيوخها بعون الله دمائهم لن تدهب هدرا

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  9. اي دفاع عن النفس هاده اهل جهنم حاربو هم بشتى انواع السلاح والممنوعة دوليا نسال الله العلي القدير ان ينصر اهلنا في غزة علا بنو صهيون حطب جهنم

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  10. لم تكفيهم الارواح فنزلو علا ارضها وجعلوها اعلاها سافلها ولاكن الله اراد لهم الجنة واراد لي بني صهيون جهنم صدق الله الحبيب عندما قال فيهم اعداء الله فوق ارضه

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  11. في الوقت الذي يتنافس فيه قوم العلف من العرب على تحقير الفلسطينين يسخر لهم الله من ينصرهم من قوم الشرف في بقاع العالم فتحية لكل شرفاء العالم والخزي لعلفاء العرب

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  12. الشيطان الاكبر هو امريكا المدعومة لكل الدمار والابادة براسة مسؤوليها الكبار. حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم كلهم . النصر لاخواننا في غرة الغالية.

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