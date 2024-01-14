ايطاليا..تدرس خطة عمل إمكانية إنشاء أنبوب لنقل الهيدروجين الأخضر من المغرب
أعطت الحكومة الإيطالية الضوء الأخضر لتمويل دراسة جدوى مشروع تشييد أنبوب لنقل الهيدروجين الأخضر المنتج بالمغرب. وسيعبر الأنبوب عبر ميناء تريست، كمركز لوجستي للمواد الخام للطاقة، ويتم توزيعه في وسط وشرق أوروبا عبر خط أنابيب النفط العابر لجبال الألب.
وأوضحت صحيفة “إل كازيتينو” الإيطالية، أن هذا المشروع يهدف إلى جعل إيطاليا مركزًا رئيسيًا لتجارة الهيدروجين الأخضر في أوروبا. ويقدر أن طول الأنبوب سيبلغ حوالي 2400 كيلومتر، وسيكلف حوالي 10 مليارات يورو.
ويتمتع المغرب بمزايا كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك وفرة الطاقة الشمسية والريحية. وتهدف المملكة إلى إنتاج 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.
وإذا تم تنفيذ هذا المشروع، فسيكون له أهمية كبيرة للعلاقات الاقتصادية بين المغرب وإيطاليا. كما أنه سيساهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة النظيفة.
الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمشروع
يتمتع المشروع بأهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة، فهو يوفر فرصًا استثمارية جديدة للشركات الإيطالية والمغربية. كما أنه يساهم في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النظيفة.
وعلى المستوى الاقتصادي، سيوفر المشروع فرصًا جديدة لإنشاء وظائف وتعزيز التجارة بين البلدين. كما أنه سيساهم في خفض التكاليف المرتبطة باستيراد الطاقة من الدول الأخرى.
أما على المستوى الاستراتيجي، فيساهم المشروع في تعزيز استقلالية أوروبا في مجال الطاقة. كما أنه يدعم جهود الاتحاد الأوروبي في مواجهة تغير المناخ.
التحديات التي تواجه المشروع
يواجه المشروع بعض التحديات، منها:
ارتفاع تكلفة المشروع، والتي تقدر بنحو 10 مليارات يورو.
الحاجة إلى تطوير تقنيات جديدة لتخزين ونقل الهيدروجين الأخضر.
الحاجة إلى التنسيق بين الدول التي سيمر بها الأنبوب.
ومع ذلك، فإن هذه التحديات يمكن التغلب عليها من خلال التعاون بين الدول المعنية.
11 تعليقات
نصيب المواطن غير موجود بتاتا في هده المشاريع لك الله ياوطني
انبوب هيدروجين من المغرب الى ايطاليا ،انبوب هيدروجين من المغرب الى بريطانيا كابل كهرباءي من المغرب الى بريطانيا لكن السؤال المطروح اين هذا الهيدروحين و اين هاته الكهرباء اللتي يريد المغرب تزويد العالم بها و هو لازال يستورد الكهرباء من اسبانيا و من الجزاءر و يستعمل الفحم الحجري لانتاج الكهرباء مع العلم ان لانتاج الهيدروجين لا بد ان تكون بلد يمتلك الكثير المثير من الطاقة سواء غاز طبيعي أو كهرباء لكسر جزيء الماء
و فصل ذرات الهيدروجين عن ذرات الأكسجين اللتي تتحد لتكوين الماء
نعيش ونسمع بالتقدم والزدهار في هدا الوطن اللهم زيد وبارك ولاكن الشعب لم يستفد من هدا كله الا الزيادة والنار المشتعلة في الاسواق بشتى انواع المعيشة
تمنياتنا لمتل هده المشاريع الا الدعاء والتوفيق والنجاح وكلنا فخرا وعزا اننا من هدا الوطن ونصر الله ملكنا الحبيب وحفضه الله ورعاه الصاهر عليه وعلا مشاريعه الكوبرى
مشروع تشييد أنبوب لنقل الهيدروجين الأخضر المنتج بالمغرب هذا افضل استثمار
هذا المشروع يهدف إلى جعل إيطاليا مركزًا رئيسيًا لتجارة الهيدروجين الأخضر في أوروبا
يقدر أن طول الأنبوب سيبلغ حوالي 2400 كيلومتر
يتمتع المغرب بمزايا كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر
تهدف المملكة إلى إنتاج 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030
Mezyane Mezyane saraha hadchy
الهيدروجين يصنع من روث الحيوانات و الانسان طبعا مشروع مربح للمفسدين بشعار حتى خرية ما تضيع