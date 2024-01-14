مدونة الأسرة.. ابن كيران يدعو “بوعياش” إلى الاستقالة
دعا عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، آمنة بوعياش، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى تقديم استقالتها من رئاسة المجلس، بسبب مخالفة مذكرة المجلس حول مدونة الأسرة لثوابت الدولة والمجتمع.في ظل تعارضها مع ثوابت الدولة والمجتمع.
وقال ابن كيران في كلمة له خلال افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، السبت 13 يناير 2024 ببوزنيقة، إن حزب “المصباح” فوجئ بمذكرة مارقة، صادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيسته، والتي لم تراع مرجعية الأمة، ولا التأطير الشرعي ولا الدستوري ولا الملكي لتعديل مدونة الأسرة.
وسجل ابن كيران أن بوعياش استخرجت وقدمت أحكاما نابعة من مساواة ميكانيكية، ومطالب مستمدة من التوجهات الغربية التي أنتجت التفكك في الأسر الأوروبية والغربية، مطالبا إياها بالتراجع عن مذكرتها.
وتابع، يجب عليها أن لا تنس أننا دولة إسلامية يرأسها أمير للمؤمنين، وأن ما تدعو إليه يهدد المجتمع والدولة كلل، وإن لم تفعل فعليها الاستقالة من منصبها.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
40 تعليقات
والله ستسالون يوم لامفر من السؤال ويوم لاينفع فيه لامال ولا جاه ولا منصب ولا ولد
سبعة ملاين شهرية لمتقاعد وجندي في الصحراء الفين درهم شهرية في التقاعد هل من جواب
الحكم لله و ليس لرئيسة مجلس حقوق الإنسان.
الذي يقع في أخطاء سياسية مثلا وهو يريد الإصلاح
ليس هو كالذي يسرق على عينك يا بن عدي
بن كيران له غيرة على الأمة وعلى وحدتها.
بنكيران من أعظم رؤساء الحكومات الدين حكموا المغرب .الحزب الوحيد الدي يشهد له بالنزاهة والمصداقية.بحيت حكم رفقة 4 احزاب على رأسهم حزب الاحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.وادا تكلم على المدونة فهو المخول الدي يجب أن يتكلم على المدونة وبوجه احمر لان حزبة له مرجعية إسلامية ومعروفة.لان غيرته نابعة من حبه لهدا البلد العظيم .عاش الملك الله الوطن الملك
تدعون الناس للاستقالة دون حياء!!!! وهل استقال شي منطيح منكم ايام ترأسكم الحكومة? لا أعادها الله يوما كان منحوسا
هاد البلاد ما بقى فيها لا دين لا قانون. نلتمس من صاحب الجلالة أيده الله و نصره التدخل في مثل هذه الأمور بصفته أمير المؤمنين و حامي حمى الملة و الدين.
نعم انا متفق مع سي بنكيران % في % لان كلامه داءما على صواب
هل مازلت تتكلم يا فاقد الشرعية .
…مات حزبك
اوربا تعاني المصاءب و الإفلاس في مدونة الأسرة ونحن نريد تقليدهم.لنستعمل شيء من العقل
باقى كنگور أصاحب الذئاب الملتحية هو سبب فى امتصاص جيوب المغاربة وإغناء صناديق المؤسسات العمومية بدلا من محاسبة المفدسين وتقديمهم للعدالة أطلق عبارة عف الآه عما يلف هذا غير مقبول لابد من المحاسبة على كل درهم أخذ من المواطن البسيط بدون وجه حق حتى وان كان بن بن
اختلفنا او اتفقنا مع بن كيران يطل علينا مجلس بوعياش مناسباتيا في امور تافهة احيانا وتوجهاته العلمانية معروفة للجميع والسؤال لماذا أسس المجلس اذا كان يعارض التوجهات المحافظة للدولة مرت امور كثيرة اهتز لها الراي العام ولم يدل المجلس بدلوه فيها اذن توجهاته العلمانيةمفضوحة و السلام عليم
احناش وبن عياش وبن كيران وبو وذنين وبو ترمة كلكم يجب ان تعزلوا وتحاكموا بسجنهم القرعة كلكم خونة
Je suis tout à fait d’accord avec Benkirane. Nous sommes des musulmans.
السلام كي كيف يعقل هذا طلاق الشقاق القاضي يقول للرجل انتغادي اتعاود لي قصة حياتك تا نيا هم داءما مع الماة تتقول شي حاجةصحيحة تيقول لمة واش هاد شي صحيح
ان لم تستحيي فقل ما شئت عليك غضبة الشعب المغربي وان دعوة الشرفاء المغاربة ستصلك في القريب العاجل أن شاء الله
الغريب في هذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن رئاسته وعضويته لاتسند إلا للأشخاص المحسوبين على التيارات اليسارية والنسوانية التي تروم تغريب المغاربة ودفعهم إلى العيش طبقا للقوانين والأعراف والتقاليد الغربية التي قضت على الأسس الاجتماعية للحياة السليمة في البلدان والمجتمعات الغربية…فما الذي ينص عليه الدستور؟؟ هل يدعونا كمغاربة إلى ثوابت الغرب وفساد الحداثة أم إلى التمسك بثوابت الوطن والدين الإسلامي؟؟
سنغرق في بحر التشتت و الضياع مع الجمعيات النسوية الملحدة التي تخدم الأجندات الغربية لتدمير الاسرة
سلام.
واش بن كيران يتكلم عن المدونة التي ستخرب بيوتكم,وانت تنتقده ،وتخطءه ،لانه كان وقع في أخطاء في ماضيه،اذن بن كيران ولو قال لك ان هناك لصوصا في الطريق امامك لاتسلكها نقول له اسكت لاتتكلم،فانت تقبض 7ملايين،لا تقترب مني،لاتنصحني.ماهذا الهراء،اذن بن كيران لايجب ان يعود لصفنا ويحارب معنا الفساد،بل هذا دين عليه،ان كان ساهم في الفساد من قبل فعليه ان يناهضه اكثر منا ليكفر عما اقترف،اذن انتم تدعونه الى الرجوع لصف حزب اخنوش،والشيوعيين،والعلمانيين وصف الاسراءيليين الذين يخربون وطننا واسرتنا وينشرون الفساد بيننا.راه الأسرة في خطر،راه دخلو عليكم البيوت ديالكم،راهم تحداو الله،وتجرؤوا على الحرمات،نوض دافع على راسك او على دينك او علا وطنك،انت دبا ضراك غا سبعة ديال المليون ديال بن كيران،راه سبعة ديال مليون خاص بن كيران 14 الف شهر باش ايوصل مليار لي اخنوش كايسرقولك في نصف يوم من جيوب المغاربة،دبا ايولو كايحكموك( الزوامل)حشاكم) بحال فرنسا،اوتولي بنتك او مراتك كادخل الصاحب اومتدويش.
هذه الزنديقة من أعطاها الحق كي تتكلم عن حقوق الشعب المغربي من تكون هذه الفاسدة من ولاها امرنا