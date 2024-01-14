مدونة الأسرة.. ابن كيران يدعو “بوعياش” إلى الاستقالة

هبة بريس _ الرباط

دعا عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، آمنة بوعياش، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى تقديم استقالتها من رئاسة المجلس، بسبب مخالفة مذكرة المجلس حول مدونة الأسرة لثوابت الدولة والمجتمع.في ظل تعارضها مع ثوابت الدولة والمجتمع.

وقال ابن كيران في كلمة له خلال افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، السبت 13 يناير 2024 ببوزنيقة، إن حزب “المصباح” فوجئ بمذكرة مارقة، صادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيسته، والتي لم تراع مرجعية الأمة، ولا التأطير الشرعي ولا الدستوري ولا الملكي لتعديل مدونة الأسرة.

وسجل ابن كيران أن بوعياش استخرجت وقدمت أحكاما نابعة من مساواة ميكانيكية، ومطالب مستمدة من التوجهات الغربية التي أنتجت التفكك في الأسر الأوروبية والغربية، مطالبا إياها بالتراجع عن مذكرتها.

وتابع، يجب عليها أن لا تنس أننا دولة إسلامية يرأسها أمير للمؤمنين، وأن ما تدعو إليه يهدد المجتمع والدولة كلل، وإن لم تفعل فعليها الاستقالة من منصبها.

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