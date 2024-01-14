سبعينية تصدم بسيارتها متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في اسكتلندا

هبة بريس _ وكالات

ألقت الشرطة الاسكتلندية القبض على امرأة تبلغ من العمر 70 عاما، السبت، بعد أن صدمت عددا من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، وفقا لصحيفة “تلغراف” البريطانية.

وتجمع مئات المتظاهرين في شارع “ذا ماوند” و”نورث بانك” في العاصمة أدنبره، وذلك عند الساعة الثانية بعد الظهر، حيث دعوا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل السير نحو بوت هاوس.

وحاولت السيدة التي لم يتم الكشف عن هويتها، شق طريقها بسيارتها أثناء التظاهرة، لتصطدم بعدد منهم، مما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة.

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