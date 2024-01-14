طقس الأحد.. تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية

2024-01-14 / 09:03
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، باستمرار الطقس البارد نسبيا، مع صقيع محلي فوق مرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي و جنوب المنطقة الشرقية خلال الصباح والليل.

وستكون درجات حرارة النهار مرتفعة نسبيا بأغلب مناطق البلاد، مع تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية بالواجهة المتوسطية، وتسجيل هبات رياح قوية نوعا ما و تناثر غبار شمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 01 و06 درجات بمرتفعات الأطلس، وبجنوب المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية – الشرقية للبلاد، وما بين 03 و09 درجات بالريف، ومنطقة السايس، ووالماس وشمال المنطقة الشرقية، فيما ستكون بين 15 و19 درجة بالسواحل الوسطى و غرب و جنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 08 و 13 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا بشمال طانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل

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