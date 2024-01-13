بنكيران للجيش الاسرائيلي : “ليست لكم أخلاق وفي النهاية سوف تهزمون وتخرجون و سترجعون ليحكمكم غيركم”

2024-01-13 / 23:29
0

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بنكيران : يدعو إلى إطلاق سراح الصحافيين المعتقلين قضوا في السجن ما يكفي

بنكيران : يدعو إلى إطلاق سراح الصحافيين المعتقلين قضوا…

2024-01-13 / 23:30
Photo of بنكيران يذرف الدموع متأثرا بالأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني بغزة

بنكيران يذرف الدموع متأثرا بالأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني بغزة

2024-01-13 / 22:09
Photo of الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تسطر خارطة طريق الوفد الصحفي المتوجه لكوت ديفوار

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تسطر خارطة طريق الوفد الصحفي…

2024-01-13 / 21:58
Photo of أخنوش يرأس لقاء يضم أزيد من 1200 منتخب عن التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة

أخنوش يرأس لقاء يضم أزيد من 1200 منتخب عن…

2024-01-13 / 19:19
Photo of سلطات البيضاء تواصل هدم بنايات مخالفة للقانون بسوق ” السعادة”

سلطات البيضاء تواصل هدم بنايات مخالفة للقانون بسوق ”…

2024-01-13 / 15:37
Photo of لحظة نشوب حريق مهول بحافلة لنقل المسافرين في ظروف غامضة بوسط فاس بالقرب من حي الوفاء

لحظة نشوب حريق مهول بحافلة لنقل المسافرين في ظروف…

2024-01-13 / 01:52
Photo of في حفل رأس السنة الأمازيغية، أخنوش يعانق بحرارة مدرب حسنية أكادير ويهنئه على النتائج الطيبة لأخيرة

في حفل رأس السنة الأمازيغية، أخنوش يعانق بحرارة مدرب…

2024-01-13 / 01:49
Photo of في حفل رأس السنة الأمازيغية، أخنوش يعانق بحرارة مدرب حسنية أكادير ويهنئه على النتائج الطيبة لأخيرة

في حفل رأس السنة الأمازيغية، أخنوش يعانق بحرارة مدرب…

2024-01-13 / 01:49
Photo of في حفل رأس السنة الأمازيغية، أخنوش يعانق بحرارة مدرب حسنية أكادير ويهنئه على النتائج الطيبة لأخيرة

في حفل رأس السنة الأمازيغية، أخنوش يعانق بحرارة مدرب…

2024-01-13 / 01:49
Photo of أخنوش يتذوق تاكلا / العصيدة/ بأكادير أوفلا، ويشدد على أهمية الاحتفال برأس السنة الأمازيغية

أخنوش يتذوق تاكلا / العصيدة/ بأكادير أوفلا، ويشدد على…

2024-01-13 / 01:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق