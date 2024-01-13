أخنوش من اكادير يدعو المواطنين بترشيد عقلاني للمياه

2024-01-13 / 23:42
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

دعا عزيز اخنوش رئيس الحكومة في لقاء جمعه اليوم السبت 13 ينايرالجاري ،بمدينة اكادير، خلال منتدى المنتخبين الأحرار ،المواطنين المغاربة بضرورة التدبير الجيد للمياه، مؤكدا ان هناك أزمة حقيقية للمياه سيعيشها المغاربة، تقتضي الوعي الجماعي للحفاظ على هذه المادة الحيوية، في ظل شح الأمطار خلال السنوات الماضية.

واستعرض اخنوش اهم المشاريع التي انخرطت المملكة في إنجازها، في السنوات القليلة، بخصوص مشاريع انشاء محطات تحلية مياه البحر، منها من بدأ في الاشتغال به كمحطة ماسة بإقليم اشتوكة ، والتي تزود في جزء منها ساكنة اكادير الكبير بمياه الشرب، وجزء آخر مخصص لأغراض زراعية.

واشار اخنوش ان هناك مشاريع اخرى في طور الإنجاز او الدراسة بحسب توجهات الملك محمد السادس ، لتخفيف من حدة أزمة المياه، من ضمنها مشروع خاص بإقليم تيزنيت وآخر لإقليم تارودانت، لسد الخصاص .

ولم يخفي رئيس حزب الحمامة ، حجم الأزمة امام مناضلي حزبه، بعدما قاطع كلمته امام الحاضرين ، وطالب من احد مناضلي حزبه بالتقدم للمنصة من اجل إلقاء دعاء امام الحاضرين طلبا للغيث وامطار تسقي الحقول والعباد ، في اكبر أزمة تشهدها حكومة اخنوش.

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