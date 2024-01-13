سرقة معدات تقنية من جماعة ضاية عوا باقليم إفران يستنفر الأجهزة الامنية

ع محياوي _ هبة بريس

اقتحم مجهولون مقر الجماعة القروية ضاية عوا بإقليم إفران ليلة يوم أمس الجمعة ليلا واستولوا على معدات وأجهزة تقنية من قلب الجماعة المذكورة.

وقد تم الولوج إلى داخل مقر هذه الجماعة، حيث تمكن الفاعلون من تجاوز الأبواب بعد كسرهم، مما أثار الاستغراب حول هذه العملية والاستيلاء على حواسب ومعدات أخرى .

إلى ذلك، تم إخطار السلطات المحلية و درك المركز الترابي بضاية عوا ، الذين حلوا بعين المكان بمعية تقنيي المختبر العلمي للدرك، إذ تمّ رفع البصمات من مكان الواقعة لاستيفاء تحقيق يروم الكشف عن الواقفين وراء هذا الفعل الجرمي ودخلت على الخط عناصر مراقبة التراب الوطني لفك لغز هده الواقعة

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