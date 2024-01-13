سائق “طاكسي” يختطف زبونة ويعرضها للسرقة بالبيضاء.. والأمن يوقفه
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم السبت 13 يناير الجاري، من توقيف سائق سيارة أجرة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز المقرون بالسرقة باستعمال العنف.
وكان المشتبه فيه الذي يعمل على متن سيارة أجرة قد نقل سيدة وشقيقها من محل عمومي بالمنطقة القروية “عين حرودة” إلى أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، في ساعة متأخرة من الليل، قبل أن ينزل الضحية الأول بشكل عرّض سلامته الجسدية للخطر ويلوذ بالفرار بعد احتجاز الضحية الثانية التي عرضها للسرقة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، التي شكلت موضوع خبر تداولته الصحافة الوطنية، عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بالمنطقة القروية “عين حرودة” بضواحي مدينة الدار البيضاء.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
14 تعليقات
برافو عناصر الشرطة
لا حول ولا قوه الا بالله
Llah yahdi ma khla9 wsf
Ya rebbi salama llah yahfad
Hada rah khaso l7ebs hsen lih
هدا الحدت ليس سوى نتيجة الفوضى في هدا القطاع و الداخلية تتحمل مسؤولية هده الفوضى . يجب عليهم فتح المجال للتطبيقات الدكية و كفى من الكولسة.
أغلبية سائقي الطاكسيات لصوص سواءا عبر التلاعب في الحاسب او سرقة الراكبين.
هرب وترك شقيقته للخاطف
مشكورة الاجهزة الامنية على تدخلها البطولي لإنقاذ حياة الفتاة..
على المواطنين قبل الصعود لسيارة الأجرة الإطلاع على الرقم التسلسلي للصفائح..
يجب إقامة الحد عليه وسجنه مدى الحياة..
السلام عليكم هاذا ماشي اول مرة كيديرها خاص البوليس يخليه يعترف والله يهدي خلق الله. هادشي خلاه البعد عن طريق الله والجهل.
انا من الأردن و سازور كازابلانكا قريبا. هل علي ان اخاف من التكسي؟
سبحان الله حتى الاعتدائات على المواطنين من ارباب الطاكسيات يحب أن نلقي اللوم على الوزارة…كل شيء على الوزراء والقواد والشرطة والدرك فيما ان المواطن المغربي جميل ووديع ومحترم..بعض إصحاب الطاكسيات ليس لديهم اي شعور وطني بل اي شعور إنساني وانا هنا لا اعمم ..لكن مع الأسف الإكثار مقزدرين وحاههم