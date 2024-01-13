سائق “طاكسي” يختطف زبونة ويعرضها للسرقة بالبيضاء.. والأمن يوقفه

2024-01-13 / 22:11
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الدار البيضاء: هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم السبت 13 يناير الجاري، من توقيف سائق سيارة أجرة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز المقرون بالسرقة باستعمال العنف.

وكان المشتبه فيه الذي يعمل على متن سيارة أجرة قد نقل سيدة وشقيقها من محل عمومي بالمنطقة القروية “عين حرودة” إلى أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، في ساعة متأخرة من الليل، قبل أن ينزل الضحية الأول بشكل عرّض سلامته الجسدية للخطر ويلوذ بالفرار بعد احتجاز الضحية الثانية التي عرضها للسرقة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، التي شكلت موضوع خبر تداولته الصحافة الوطنية، عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بالمنطقة القروية “عين حرودة” بضواحي مدينة الدار البيضاء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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