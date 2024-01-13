محمد رمضان يشارك في حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار

2024-01-13 / 20:19
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القسم الفني: هبة بريس

شارك النجم المصري محمد رمضان في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الافريقية 2024 المقامة حاليا على ملعب الحسن واتارا بكوت ديفوار. 

وانطلقت مساء اليوم، السبت، النسخة رقم 34 من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.

وفي سياق متصل، نشر رمضان صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”،أرفقها بتعليق جاء فيه: “إن شاء الله هتشوفوني الليلة 9 مساءً بتوقيت القاهرة في افتتاح كأس الأمم الأفريقية بالأغنية الرسمية للبطولة.. بسم الله هفتتحها وهختمها، ثقة في الله نجاح”.

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