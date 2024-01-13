عائدات جماعة طنجة من سوق الجملة للخضر والفواكه تتجاوز ال 68 مليون درهم

2024-01-13 / 20:41
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مكتب طنجة: هبة بريس

ارتفعت عائدات جماعة طنجة من مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه، بشكل كبير لتصل إلى أزيد من 68 مليون درهم.

وبلغ إجمالي مداخيل سوق الجملة مع نهاية سنة 2023 إلى 68,3 مليون درهم، مقابل 59,15 مليون درهم سنة 2022، و49 مليون درهم سنة 2021.

وبالنسبة للكميات التي تم التعامل معها، فقد تجاوزت 300 ألف طن للسنة الثالثة على التوالي، إذ وصلت إلى 309.286 طنا سنة 2023، مقابل 321.682 طنا سنة 2022، و330.028 طنا سنة 2021.

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