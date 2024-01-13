العرائش..توقيف العقل المدبر لعمليات الهجرة السرية

2024-01-13 / 19:01
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مكتب تطوان: هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لإقليم العرائش، من وضع حد لأنشطة العقل المدبر لعمليات الهجرة السرية انطلاقا من سواحل العرائش.

وحسب مصادر محلية، فإن أبحاث أطلقتها عناصر الدرك الملكي بعد إحباط محاولات للهجرة السرية قادت لتحديد هوية الشخص الذي ينشط في تدبير تلك المحاولات وتم اعتقاله في قيادة الساحل.

هذا وقد تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه.

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‫3 تعليقات

  3. العقل المدبر للهجرة السرية هو الفقر والبطالة وليس الأشخاص. هدا هو حال الدول الفقيرة والغارقة في الديون ولا تعير اي اهتمام لتشغيل شبابها ولاخلق مناصب شغل لامتصاص البطالة كما هو منوط للدولة وإنما تنفع املاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمغرب من الدول التي تسير على هدا المنوال.

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