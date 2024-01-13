طاقم تحكيم عربي لمباراة افتتاح كأس أفريقيا

وكالات

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن طاقم تحكيم مباراة افتتاح منافسات كأس الأمم الأفريقية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو مساء اليوم السبت.

وأعلن الاتحاد الأفريقي عن تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة اللقاء الأول في البطولة القارية، التي تقام بأرض كوت ديفوار حتى الـ11 من فبراير المقبل.

ويضم الطاقم أمين عمر حكما للساحة، ويساعده كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ومحمد معروف.

وسيشغل محمود عاشور دور حكم الفيديو وسيساعده محمود البنا في هذا اللقاء الافتتاحي لكأس أفريقيا على ملعب “الحسن واتارا الأولمبي” في العاصمة الإيفوارية أبيدجان ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا نيجيريا وغينيا الاستوائية.

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