طاقم تحكيم عربي لمباراة افتتاح كأس أفريقيا

2024-01-13 / 18:46
4
وكالات

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن طاقم تحكيم مباراة افتتاح منافسات كأس الأمم الأفريقية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو مساء اليوم السبت.

وأعلن الاتحاد الأفريقي عن تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة اللقاء الأول في البطولة القارية، التي تقام بأرض كوت ديفوار حتى الـ11 من فبراير المقبل.

ويضم الطاقم أمين عمر حكما للساحة، ويساعده كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ومحمد معروف.

وسيشغل محمود عاشور دور حكم الفيديو وسيساعده محمود البنا في هذا اللقاء الافتتاحي لكأس أفريقيا على ملعب “الحسن واتارا الأولمبي” في العاصمة الإيفوارية أبيدجان ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا نيجيريا وغينيا الاستوائية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بونو ينافس كورتوا وإديرسون على جائزة الأفضل في العالم قبل إنطلاق “الكان”

بونو ينافس كورتوا وإديرسون على جائزة الأفضل في العالم…

2024-01-13 / 13:39
Photo of زينباور يعارض قرار مسؤولي الرجاء ويرفض فسخ عقد أحد اللاعبين

زينباور يعارض قرار مسؤولي الرجاء ويرفض فسخ عقد أحد…

2024-01-13 / 12:03
Photo of الركراكي يخصص برنامجا تدريبيا خاصا لأمين عدلي

الركراكي يخصص برنامجا تدريبيا خاصا لأمين عدلي

2024-01-13 / 10:48
Photo of ساحل العاج وغينيا بيساو وجها لوجه في مباراة افتتاح “الكان”

ساحل العاج وغينيا بيساو وجها لوجه في مباراة افتتاح…

2024-01-13 / 10:37
Photo of عمران لوزا يقترب من العودة إلى الدوري الفرنسي

عمران لوزا يقترب من العودة إلى الدوري الفرنسي

2024-01-13 / 10:23
Photo of منتخب الشابات ينهي تحضيراته لمواجهة إثيوبيا في تصفيات المونديال

منتخب الشابات ينهي تحضيراته لمواجهة إثيوبيا في تصفيات المونديال

2024-01-12 / 22:16
Photo of “مبابي” يطلب راتبا ضخما لقبول عرض ريال مدريد

“مبابي” يطلب راتبا ضخما لقبول عرض ريال مدريد

2024-01-12 / 21:35
Photo of الركراكي: اللاعبون متحمسون.. وهذا ما استفدناه من ودية سيراليون

الركراكي: اللاعبون متحمسون.. وهذا ما استفدناه من ودية سيراليون

2024-01-12 / 20:21
Photo of قطر تفوز على لبنان في افتتاح كأس أمم آسيا

قطر تفوز على لبنان في افتتاح كأس أمم آسيا

2024-01-12 / 19:29
Photo of أكاديمية محمد السادس علامة فارقة في توهج وإشعاع الكرة المغربية

أكاديمية محمد السادس علامة فارقة في توهج وإشعاع الكرة…

2024-01-12 / 18:34

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق