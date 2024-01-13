بنكيران لـ”إسرائيل”: “إذا حكمكم المسلمون ستكونون بخير”
وجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، رسالة شديدة اللهجة لاسرائيل.
وقال بنكيران في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني للبيجيدي، يومه السبت “إذا كنتم تريدون اليوم سلماً حقيقياً فقوموا بانتخابات يشارك فيها الجميع، ولا تخافوا من الأعداد، وإذا حكمكم المسلمون فستكونون بخير، وخير دليل على ذلك أنه في الوقت نفسه الذي تعذبون فيه أسرانا تُحسن حماس في أنفاقها إلى أسراكم”
وأضاف بنكيران مخاطبا اسرائيل :”لستم في المستوى وستخرجون من فلسطين كما دخلتم إليها، إلا من أراد أن يظل مع المسلمين”.
واسترسل بالقول: “في التاريخ حميناكم وآويناكم ودافعنا عنكم.. تتكلمون عن المحرقة، لسنا من فعل ذلك، وإنما ألمانيا وهتلر، ومن عذًَبكم وطردكم هم الإسبان في إطار ما سموه استرجاع الأراضي، ويوم أخرجوكم لم تجدوا مكاناً غير المغرب والجزائر وليبيا وتونس ومصر وتركيا”تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
29 تعليقات
5=5
انك يا سي بن كيران علی حق،فقط ان لا يكونوا تحت حكم العرب ۔
هكدا يلعب حاكمنا السابق بالالفاظ ليدغدغ المشاعر ۔هدا كلام حق يراد به باطل ۔
هههههههه هل المسلمون بخير ؟ أقول هذا و أنا ضد الكيان .
ابن كيرانيلقي الكلام على عواهنه .
paroles enfantines sans aucun degré de conscience !! ??
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
تتكلم على المسلمين ، وليس المنافقين امثالك ، لان الله شرح لنا ان المنافق اخبث من الكافر من عدة نواحي ، امثالك المنافقين ينهقون فقط
انت شرفك بعته بدراهم معدودة
انت أوسيدك بن كيران ،كونوا اتحشموا،كيفكر فالإسرئليين،نسى وقيلا انهار كان مسؤول، الجرائم الي دار فالشعب على احساب المصلحة الشخصية ديالو ، ولكن الحمد لله كولشي باقي تابعوا الحساب (عند ربكم تختصمون)
باين اسي بنكيران غير من الطريقة اتي يحكم بما المسلمون اخوانهم
أنظر الى الأنظمة الحاكمة بغالبية الدول الاسلامية وقارنها بالأنظمة الديموقراطي
اسي بنكبران فاقد الشيء لا يعطيه
كلام مجاني للاستهلاك
لا اسا له علميا وسياسيا وتاريخيا
المسلمون اصلا يتقاتلون فيما بينهم ويقمعون بعضهم بعضا ويتآمرون على بعضهم