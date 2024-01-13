بنكيران لـ”إسرائيل”: “إذا حكمكم المسلمون ستكونون بخير”

هبة بريس - الرباط

وجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، رسالة شديدة اللهجة لاسرائيل.

وقال بنكيران في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني للبيجيدي، يومه السبت “إذا كنتم تريدون اليوم سلماً حقيقياً فقوموا بانتخابات يشارك فيها الجميع، ولا تخافوا من الأعداد، وإذا حكمكم المسلمون فستكونون بخير، وخير دليل على ذلك أنه في الوقت نفسه الذي تعذبون فيه أسرانا تُحسن حماس في أنفاقها إلى أسراكم”

وأضاف بنكيران مخاطبا اسرائيل :”لستم في المستوى وستخرجون من فلسطين كما دخلتم إليها، إلا من أراد أن يظل مع المسلمين”.

واسترسل بالقول: “في التاريخ حميناكم وآويناكم ودافعنا عنكم.. تتكلمون عن المحرقة، لسنا من فعل ذلك، وإنما ألمانيا وهتلر، ومن عذًَبكم وطردكم هم الإسبان في إطار ما سموه استرجاع الأراضي، ويوم أخرجوكم لم تجدوا مكاناً غير المغرب والجزائر وليبيا وتونس ومصر وتركيا”

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