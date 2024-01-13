99 يوما على العدوان.. مجازر جديدة وسط قطاع غزة

2024-01-13 / 18:23
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هبة بريس

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر وحشية جديدة فجر يومه السبت، في اليوم الـ99 على العدوان الذي ينفذه في قطاع غزة.

وارتقى 12 شهيدا في قصف إسرائيلي بجوار معبر رفح، حيث كان يتجمع آلاف النازحين في أماكن لإيواء النازحين.

وأعلن الدفاع المدني عن انتشال جثامين 20 شهيدًا إثر قصف الاحتلال لمنزل في حي الدرج بمدينة غزة فجر اليوم.

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي بغارات كثيفة مخيم المغازي وسط قطاع غزة، موقعا شهداء وجرحى.

وفي الوضع الإنساني الكارثي، لا يزال الأطفال في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح يواجهون خطر الموت بعد انقطاع الكهرباء.

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