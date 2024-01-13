منعش عقاري يشيد مشروعه فوق طريق عمومية ببوسكورة.. والوالي مهيدية أمام امتحان عسير

2024-01-13 / 17:22
25
هبة بريس - بوسكورة

لا حديث بين ساكنة مدينة بوسكورة والضواحي، سوى حول إقدام منعش عقاري على بناء مشروعه السكني فوق طريق عمومية.

المنعش العقاري المذكور، وحسب ما عاينته كاميرا هبة بريس، ضم طريقا عمومية الى جانب المساحة الأرضية المخصصة لتشييد مجمع سكني تابع له.

وعمد المقاول، إلى قطع الطريق العمومية وبناء عمارات سكنية فوقها، أمام أعين السلطات المعنية، ودون تدخل أي منها.

ويساءل هذا التجاوز الخطير، عامل بوسكورة، الذي يعتبر أعلى سلطة بالمنطقة والجهة الأولى المطالبة بالتدخل المستعجل لوضع حد لهذه الممارسات التي لا تليق بالمغرب الحديث وبورش الاصلاح الذي يقوده عاهل البلاد بكافة القطاعات.

كما يطرح هذا التجاوز علامات استفهام عريضة حول منح العمالة لتراخيص البناء فوق الطريق العمومية لصالح المنعش العقاري المذكور.

فهل يتدخل والي جهة الدار البيضاء سطات لإيقاف هذا التجاوز الخطير?

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “الوسيط “تنوه برئاسة المغرب لمجلس حقوق الانسان وترجو عفوا شاملا على معتقلي “حراك الريف”

“الوسيط “تنوه برئاسة المغرب لمجلس حقوق الانسان وترجو عفوا…

2024-01-14 / 18:24
Photo of تزنيت : حجز 15 طن من المواد الغذائية المدعمة

تزنيت : حجز 15 طن من المواد الغذائية المدعمة

2024-01-14 / 16:36
Photo of صديقي يطلع على تقدم البرنامج الاستعجالي للتخفيف من آثار زلزال الحوز بإقليم تارودانت

صديقي يطلع على تقدم البرنامج الاستعجالي للتخفيف من آثار…

2024-01-14 / 15:57
Photo of السنة الأمازيغية ..انطلاق تسجيل المواليد بحرف ” تيفيناغ”

السنة الأمازيغية ..انطلاق تسجيل المواليد بحرف ” تيفيناغ”

2024-01-14 / 14:58
Photo of “تجمعي”.. يجب مواجهة الوسطاء لحماية الفلاح والمستهلك

“تجمعي”.. يجب مواجهة الوسطاء لحماية الفلاح والمستهلك

2024-01-14 / 14:05
Photo of ثوران جديد لبركان في آيسلندا

ثوران جديد لبركان في آيسلندا

2024-01-14 / 13:35
Photo of رأس السنة الأمازيغية.. خصوصية منطقة الريف الأوسط في تخليد “الحاكوز”

رأس السنة الأمازيغية.. خصوصية منطقة الريف الأوسط في تخليد…

2024-01-14 / 12:51
Photo of عاجل..مصرع شخصين واصابة آخرين حالتهم حرجة في حادثة سير خطيرة بطنجة (صور)

عاجل..مصرع شخصين واصابة آخرين حالتهم حرجة في حادثة سير…

2024-01-14 / 10:29
Photo of مدونة الأسرة.. ابن كيران يدعو “بوعياش” إلى الاستقالة

مدونة الأسرة.. ابن كيران يدعو “بوعياش” إلى الاستقالة

2024-01-14 / 09:56
Photo of كأس أمم إفريقيا: افتتاح النسخة 34 بحفل بسيط ومبهج

كأس أمم إفريقيا: افتتاح النسخة 34 بحفل بسيط ومبهج

2024-01-14 / 09:30

‫25 تعليقات

  1. ربنا الأرض التي شيد فوقها ملكه وليست طريق عمومي ولا يعقل لسلطات ترخيص بناء فوق طريق عمومي

    رد

  2. هناك مخالفات اخرى خطيرة بالدارالبيضاء وبالاخص باءقامة البيضاء شارع يعقوب المنصور حيث أقيمت بنايات فوق المناطق الخضراء وذلك تمت هذه البنايات بدون اي ترخيص على عينك يا بن عدي

    رد

  4. المسؤولين عن هذه التجاوزات يجب تقديمهم إلى المحاكمة مع المنعش العقاري لمحاسبتهم المغرب دولة القانون ولا احد فوق القانون وحتى لا تعم الفوضى كما تريدها مافيا العقار في هذه البلاد السعيدة.حان الوقت للدولة لتطبق القانون بصرامة ولتصون هيبتها.

    رد

  5. لاحول ولا قوة الابالله. هل هناك مايفيد انه فعلا بنى فوق ملك عمومي. لمادا التسرع والتعليق ونحن لا نعلم أين الحق من عدمه. تريثوا ولا تنساقوا وراء الأخبار كيف ماكانت.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق