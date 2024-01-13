منعش عقاري يشيد مشروعه فوق طريق عمومية ببوسكورة.. والوالي مهيدية أمام امتحان عسير
هبة بريس - بوسكورة
لا حديث بين ساكنة مدينة بوسكورة والضواحي، سوى حول إقدام منعش عقاري على بناء مشروعه السكني فوق طريق عمومية.
المنعش العقاري المذكور، وحسب ما عاينته كاميرا هبة بريس، ضم طريقا عمومية الى جانب المساحة الأرضية المخصصة لتشييد مجمع سكني تابع له.
وعمد المقاول، إلى قطع الطريق العمومية وبناء عمارات سكنية فوقها، أمام أعين السلطات المعنية، ودون تدخل أي منها.
ويساءل هذا التجاوز الخطير، عامل بوسكورة، الذي يعتبر أعلى سلطة بالمنطقة والجهة الأولى المطالبة بالتدخل المستعجل لوضع حد لهذه الممارسات التي لا تليق بالمغرب الحديث وبورش الاصلاح الذي يقوده عاهل البلاد بكافة القطاعات.
كما يطرح هذا التجاوز علامات استفهام عريضة حول منح العمالة لتراخيص البناء فوق الطريق العمومية لصالح المنعش العقاري المذكور.
فهل يتدخل والي جهة الدار البيضاء سطات لإيقاف هذا التجاوز الخطير?تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
25 تعليقات
ربنا الأرض التي شيد فوقها ملكه وليست طريق عمومي ولا يعقل لسلطات ترخيص بناء فوق طريق عمومي
هناك مخالفات اخرى خطيرة بالدارالبيضاء وبالاخص باءقامة البيضاء شارع يعقوب المنصور حيث أقيمت بنايات فوق المناطق الخضراء وذلك تمت هذه البنايات بدون اي ترخيص على عينك يا بن عدي
Itrieb lih dakchi wit9dem l3adala howa olimtwrat m3ah fhad lkhoro9at lkhatira
المسؤولين عن هذه التجاوزات يجب تقديمهم إلى المحاكمة مع المنعش العقاري لمحاسبتهم المغرب دولة القانون ولا احد فوق القانون وحتى لا تعم الفوضى كما تريدها مافيا العقار في هذه البلاد السعيدة.حان الوقت للدولة لتطبق القانون بصرامة ولتصون هيبتها.
لاحول ولا قوة الابالله. هل هناك مايفيد انه فعلا بنى فوق ملك عمومي. لمادا التسرع والتعليق ونحن لا نعلم أين الحق من عدمه. تريثوا ولا تنساقوا وراء الأخبار كيف ماكانت.