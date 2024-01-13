منعش عقاري يشيد مشروعه فوق طريق عمومية ببوسكورة.. والوالي مهيدية أمام امتحان عسير

2024-01-13 / 17:22
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هبة بريس - بوسكورة

لا حديث بين ساكنة مدينة بوسكورة والضواحي، سوى حول إقدام منعش عقاري على بناء مشروعه السكني فوق طريق عمومية.

المنعش العقاري المذكور، وحسب ما عاينته كاميرا هبة بريس، ضم طريقا عمومية الى جانب المساحة الأرضية المخصصة لتشييد مجمع سكني تابع له.

وعمد المقاول، إلى قطع الطريق العمومية وبناء عمارات سكنية فوقها، أمام أعين السلطات المعنية، ودون تدخل أي منها.

ويساءل هذا التجاوز الخطير، عامل بوسكورة، الذي يعتبر أعلى سلطة بالمنطقة والجهة الأولى المطالبة بالتدخل المستعجل لوضع حد لهذه الممارسات التي لا تليق بالمغرب الحديث وبورش الاصلاح الذي يقوده عاهل البلاد بكافة القطاعات.

كما يطرح هذا التجاوز علامات استفهام عريضة حول منح العمالة لتراخيص البناء فوق الطريق العمومية لصالح المنعش العقاري المذكور.

فهل يتدخل والي جهة الدار البيضاء سطات لإيقاف هذا التجاوز الخطير?

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‫8 تعليقات

  1. مافيا العقار فوق القانون لا احد يستطيع محاسبتها وخير دليل ضحايا باب درنا واخرون

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  3. هده التجاوزات وما أكثرها بسيدي معروف نطلب من السيد الوالي فك العزلة عن تجزئات أصبحت مغلوقة بفعل هؤلاء المقاولون الدين لا يحترمون التهيئة العمومية مما يضطر بعض السكان لبيع عقاراتهم بأرخص الأثمان

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  4. ورينا حنة يديك اسي تمهيدية
    او الحكرة غير على الناس المقهورين مثل ساكنة سيدي عبد الرحمن ، اخرجتموهم ورميتموهم مثل الجراثيم في الشارع بدون مراعاة إنسانية

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  5. لا نريد فقط ايقاف التجاوز وإنما تقديم المنعش العقاري والذين سمحوا له أو غضوا الطرف عنه بمقابل أو بغيره بإقامة مشروعه على الطريق العمومية

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  6. المشكلة الحقيقية هي أن جماعة بوسكورة رخصة البناء فوق طريق مسلمة مع الشطر الثالت في 2019 و جميع الوثائق الرسمية تتبث ذلك غير أن السلطات لا تريد تطبيق القانون .

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  8. هل هو من بنى فوق الطريق العمومية ام العكس الدولة هي التي بنت الطريق فوق ملكيته دون موجب حق

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