منعش عقاري يشيد مشروعه فوق طريق عمومية ببوسكورة.. والوالي مهيدية أمام امتحان عسير

هبة بريس - بوسكورة

لا حديث بين ساكنة مدينة بوسكورة والضواحي، سوى حول إقدام منعش عقاري على بناء مشروعه السكني فوق طريق عمومية.

المنعش العقاري المذكور، وحسب ما عاينته كاميرا هبة بريس، ضم طريقا عمومية الى جانب المساحة الأرضية المخصصة لتشييد مجمع سكني تابع له.

وعمد المقاول، إلى قطع الطريق العمومية وبناء عمارات سكنية فوقها، أمام أعين السلطات المعنية، ودون تدخل أي منها.

ويساءل هذا التجاوز الخطير، عامل بوسكورة، الذي يعتبر أعلى سلطة بالمنطقة والجهة الأولى المطالبة بالتدخل المستعجل لوضع حد لهذه الممارسات التي لا تليق بالمغرب الحديث وبورش الاصلاح الذي يقوده عاهل البلاد بكافة القطاعات.

كما يطرح هذا التجاوز علامات استفهام عريضة حول منح العمالة لتراخيص البناء فوق الطريق العمومية لصالح المنعش العقاري المذكور.

فهل يتدخل والي جهة الدار البيضاء سطات لإيقاف هذا التجاوز الخطير?

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