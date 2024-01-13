منعش عقاري يشيد مشروعه فوق طريق عمومية ببوسكورة.. والوالي مهيدية أمام امتحان عسير

2024-01-13 / 17:22
0
هبة بريس - بوسكورة

لا حديث بين ساكنة مدينة بوسكورة والضواحي، سوى حول إقدام منعش عقاري على بناء مشروعه السكني فوق طريق عمومية.

المنعش العقاري المذكور، وحسب ما عاينته كاميرا هبة بريس، ضم طريقا عمومية الى جانب المساحة الأرضية المخصصة لتشييد مجمع سكني تابع له.

وعمد المقاول، إلى قطع الطريق العمومية وبناء عمارات سكنية فوقها، أمام أعين السلطات المعنية، ودون تدخل أي منها.

ويساءل هذا التجاوز الخطير، عامل بوسكورة، الذي يعتبر أعلى سلطة بالمنطقة والجهة الأولى المطالبة بالتدخل المستعجل لوضع حد لهذه الممارسات التي لا تليق بالمغرب الحديث وبورش الاصلاح الذي يقوده عاهل البلاد بكافة القطاعات.

كما يطرح هذا التجاوز علامات استفهام عريضة حول منح العمالة لتراخيص البناء فوق الطريق العمومية لصالح المنعش العقاري المذكور.

فهل يتدخل والي جهة الدار البيضاء سطات لإيقاف هذا التجاوز الخطير?

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of 99 يوما على العدوان.. مجازر جديدة وسط قطاع غزة

99 يوما على العدوان.. مجازر جديدة وسط قطاع غزة

2024-01-13 / 18:23
Photo of وكأن الفصل صيفٌ.. سماءٌ بلا أمطار وعيون تتابع الغيوم

وكأن الفصل صيفٌ.. سماءٌ بلا أمطار وعيون تتابع الغيوم

2024-01-13 / 16:58
Photo of أخنوش من أكادير: “تعلمت السياسة في جهة سوس ماسة”

أخنوش من أكادير: “تعلمت السياسة في جهة سوس ماسة”

2024-01-13 / 16:41
Photo of مصدر أمني يكشف حقيقة اعتقال “نعيمة البدوية”

مصدر أمني يكشف حقيقة اعتقال “نعيمة البدوية”

2024-01-13 / 15:09
Photo of “الشيخة مولينكس”.. من هي الشخصية “التيكتوكية” التي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي?

“الشيخة مولينكس”.. من هي الشخصية “التيكتوكية” التي أصبحت حديث…

2024-01-13 / 14:20
Photo of دعوا غزة تعيش.. هكذا احتج الهولنديون بأحذية صغارهم ” صور”

دعوا غزة تعيش.. هكذا احتج الهولنديون بأحذية صغارهم ”…

2024-01-13 / 12:18
Photo of ولاية أمن طنجة تخصص استقبالا رمزيا لفائدة 21 طفلا وطفلة

ولاية أمن طنجة تخصص استقبالا رمزيا لفائدة 21 طفلا…

2024-01-13 / 09:38
Photo of فاس.. البراءة لـ3 شرفاء أدارسة اتهمهم ناظر ضريح بمحاولة تصفيته

فاس.. البراءة لـ3 شرفاء أدارسة اتهمهم ناظر ضريح بمحاولة…

2024-01-13 / 09:25
Photo of طقس السبت.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2024-01-13 / 09:09
Photo of “غضب نقابي” بعد تسريح عمال شركة مرتبطة بماكدونالدز

“غضب نقابي” بعد تسريح عمال شركة مرتبطة بماكدونالدز

2024-01-13 / 00:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق