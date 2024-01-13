لقي حتفه غرقا..سلطات سبتة تعيد جثة مغربي إلى الفنيدق

نجلاء مزيان : هبة بريس

قامت السلطات الإسبانية خلال الأيام الماضية بإعادة جثة مغربي لقي حتفه غرقا بمدينة سبتة إلى مدينة الفنيدق، لدفنه في مسقط رأسه.

وأعلنت السلطات الأمنية بمدينة سبتة المحتلة، عن هوية شخص مغربي لقي حتفه غرقا خلال محاولته الوصول إلى سبتة سباحة من شاطئ الفنيدق.

وحسب جريدة “ألفارو” الإسبانية، فإن الهالك يبلغ من العمر 43 سنة، و هو متزوج وأب لأطفال، كما أنه كان يشتغل قيد حياته كعامل بناء بمدينة سبتة لأزيد من 20 سنة.

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