أخنوش من أكادير: “تعلمت السياسة في جهة سوس ماسة”

ع اللطيف بركة - هبة بريس

كشف عزيز اخنوش رئيس حزب الحمامة ، في كلمته أمام أزيد من 1400 تجمعي ، خلال منتدى المنتخبين الأحرار ، والذي احتضنته اكادير ، اليوم السبت 13 يناير الجاري، انه “من جهة سوس ماسة ، تعلم السياسة وأسسها، مشيرا إلى مجموعة من الأسماء السوسية من ضمنهم والده أحمد أولحاج أخنوش، والحاج الحسين اشنكلي ومحمد بوهدود بودلال والكثير من الأسماء التي اعتبرها اخنوش ان هؤلاء المؤسسين من وضعوا اللبنة الأولى للحزب بجهة سوس”.

وعبر اخنوش امام أعضاء حزبه بكافة تمثيلياتهم ، انه يعتبر نفسه منتخبا كغيرهم ويحس بسعادة في ذلك، مشيرا انه قبل ان يكون رئيسا للحزب تدرج في عدة مهام كانت في بدايتها عضوا بالمجلس الجماعي لتفراوت، وبعدها بالمجلس الإقليمي لتزنيت ، تم رئيسا لمجلس جهة سوس ماسة، وبرلمانيا عن دائرة تيزنيت ، ووزيرا الفلاحة، ورئيسا للحزب بعد مرحلة مزوار، تم رئيسا للحكومة.

وطالب اخنوش من أعضاء حزبه بالعمل لمصلحة المواطن، والحفاظ على الأغلبية بالمجالس المنتخبة، كما يفعل هو في الحفاظ على أغلبية حكومته.

واستعرض اخنوش امام الحاضرين الاوراش الكبرى التي دشنها الملك بعدد من جهات المغرب ، مؤكدا انه هناك الكثير من العمل ينتظر كل واحد من زاوية مسؤوليته في تدبير شأن المواطنين.

وقال اخنوش ان اهم تحدي يواجه المغاربة اليوم، هو قلة التساقطات المطرية في السنوات الماضية، مما انعكس سلبا، مشيرا ان هناك تأخر في المشاريع ونحن اليوم نسابق الزمن من اجل مواجهة التأخير “.

واستعرض اخنوش المشاريع الحالية الخاصة بالمياه، من ضمنها مشاريع تشتغل الآن وأخرى في طور الإنجاز او الدراسات، مؤكدا ان أقاليم تيزنيت وتارودانت بدورها ستعرف مشاريع للماء.

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