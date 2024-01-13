دراسة: هذه عدد الخطوات اليومية اللازمة لحياة أطول
كشف فريق من الباحثين عن أفضل عدد من الخطوات التي يمكن للإنسان أن يمشيها يوميا حتى تضمن له صحة أفضل ومن ثم عمرا أطول.
والحكمة التقليدية تجعلنا نعتقد أن الرحلة إلى حياة طويلة وصحية تبدأ بـ10000 خطوة، كل يوم.
ومن خلال تحليل البيانات الخاصة لعشرات الآلاف من الأشخاص عبر أربع قارات، والتي تم تجميعها من بين 15 دراسة موجودة، حيث توصل الباحثون من خلالها إلى أن الرقم الأمثل أقرب إلى 6000 خطوة في اليوم، مع أخذ المرحلة العمرية في الاعتبار.
وقالت عالمة الأوبئة، أماندا بالوتش، من جامعة ماساتشوستس أمهرست، عندما صدرت الدراسة في مارس/آذار 2022: “الانخفاض التدريجي في المخاطر الصحية ارتبط بزيادة الخطوات التي يخطيها الإنسان يوميا”.
ونشرت بالوتش وفريقها، في عام 2021، بحثًا يعتمد على مجموعة مكونة من أكثر من 2000 فرد في منتصف العمر يعيشون في جميع أنحاء أمريكا، ووجدوا أن القيام بما لا يقل عن 7000 خطوة يوميا يقلل من فرص الوفاة المبكرة بنسبة 50 إلى 70 %.
وتضمن التحليل التلوي لعام 2022، معلومات تم جمعها عن الصحة وعدد الخطوات لـ47471 شخصًا بالغًا من آسيا وأستراليا وأوروبا وأمريكا الشمالية، ووجد الباحثون أن 25% من البالغين الذين يمشون أكثر كل يوم، لديهم فرصة أقل للوفاة بنسبة 40 إلى 53%.
وبالنسبة للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق، يصل هذا الخطر المنخفض إلى نحو 6000 إلى 8000 خطوة يوميًا، وقد يكون للمضي قدما في الدراسة فوائد أخرى، لكن انخفاض فرصة الوفاة ليس من بين هذه الفوائد.
ووجدت الدراسة أن الأشخاص الأصغر سنا يمكنهم المشي أكثر قليلا، ولكن لا يوجد دليل على أنهم سيعيشون بالضرورة لفترة أطول من خلال المشي أكثر من 8000 إلى 10000 خطوة يوميا، بحسب مجلة “ساينس أليرت” العلمية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
10000 خطوة كل يوم هذا افضل
يجب أخذ المرحلة العمرية في الاعتبار
الانخفاض التدريجي في المخاطر الصحية ارتبط بزيادة الخطوات التي يخطيها الإنسان يوميا
القيام بما لا يقل عن 7000 خطوة يوميا يقلل من فرص الوفاة المبكرة بنسبة 50 إلى 70 %
Ana saraha mateya9tch hadchy
من المؤكد أن،الرياضة،لها فوائد جمة على عقل وبدون الانسان_مهما إختلفت الاعمار_،وقد تساعد على الحفاظ على لياقة بدنية وعقلية”جيدة”،وقد تقي من بعض الامراض الفتاكة_ماعدا المنقولة جنسيا_،كما أنها تساعد على اداء الانسان_اجتماعيا واقتصادية ونفسيا_،ولكنها_من الناحية الروحية_لاتؤخر “الموت”،فذلك قضاء من الله وقدره،_اذا استثنينا المخاطر _كالزلزال،والحروب،والمجاعة،والعطش،والامراض”الحديثة”،وغيرها_والموت حسب شيوخ الفقه،لاتأتي أن بغتة،ولاتستثني الصغير أوالكبير،وهي_أي الموت_،”عادلة،ستلحق الجميع،دون محسوبية،أوزبونية،وانما بالعمل الانساني الصالح،
“اللهم اعنا على ديننا بدنيانا”،
الأعمار بيد الله لا يعلم إلا الله،الرياضة مفيدة الجسم والسلام عليكم