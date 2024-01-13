دراسة: هذه عدد الخطوات اليومية اللازمة لحياة أطول

هبةبريس - وكالات

كشف فريق من الباحثين عن أفضل عدد من الخطوات التي يمكن للإنسان أن يمشيها يوميا حتى تضمن له صحة أفضل ومن ثم عمرا أطول.

والحكمة التقليدية تجعلنا نعتقد أن الرحلة إلى حياة طويلة وصحية تبدأ بـ10000 خطوة، كل يوم.

ومن خلال تحليل البيانات الخاصة لعشرات الآلاف من الأشخاص عبر أربع قارات، والتي تم تجميعها من بين 15 دراسة موجودة، حيث توصل الباحثون من خلالها إلى أن الرقم الأمثل أقرب إلى 6000 خطوة في اليوم، مع أخذ المرحلة العمرية في الاعتبار.

وقالت عالمة الأوبئة، أماندا بالوتش، من جامعة ماساتشوستس أمهرست، عندما صدرت الدراسة في مارس/آذار 2022: “الانخفاض التدريجي في المخاطر الصحية ارتبط بزيادة الخطوات التي يخطيها الإنسان يوميا”.

ونشرت بالوتش وفريقها، في عام 2021، بحثًا يعتمد على مجموعة مكونة من أكثر من 2000 فرد في منتصف العمر يعيشون في جميع أنحاء أمريكا، ووجدوا أن القيام بما لا يقل عن 7000 خطوة يوميا يقلل من فرص الوفاة المبكرة بنسبة 50 إلى 70 %.

وتضمن التحليل التلوي لعام 2022، معلومات تم جمعها عن الصحة وعدد الخطوات لـ47471 شخصًا بالغًا من آسيا وأستراليا وأوروبا وأمريكا الشمالية، ووجد الباحثون أن 25% من البالغين الذين يمشون أكثر كل يوم، لديهم فرصة أقل للوفاة بنسبة 40 إلى 53%.

وبالنسبة للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق، يصل هذا الخطر المنخفض إلى نحو 6000 إلى 8000 خطوة يوميًا، وقد يكون للمضي قدما في الدراسة فوائد أخرى، لكن انخفاض فرصة الوفاة ليس من بين هذه الفوائد.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الأصغر سنا يمكنهم المشي أكثر قليلا، ولكن لا يوجد دليل على أنهم سيعيشون بالضرورة لفترة أطول من خلال المشي أكثر من 8000 إلى 10000 خطوة يوميا، بحسب مجلة “ساينس أليرت” العلمية.

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