عمران لوزا يقترب من العودة إلى الدوري الفرنسي

اقترب الدولي المغربي عمران لوزا، متوسط ميدان واتفورد الإنجليزي من العودة إلى الدوري الفرنسي خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقا لمصادر إعلامية فرنسية فإن نادي لوريان توصل لاتفاق شبه نهائي مع نادي واتفورد من أجل ضم لوزا على سبيل الإعارة شهر يناير الحالي.

ويأتي ذلك بعدما فقد اللاعب مكانته الأساسية في تشكيلة واتفورد بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حيث فضل اللاعب تغيير الأجواء في السوق الشتوية للانتقالات.

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