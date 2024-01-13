ساحل العاج وغينيا بيساو وجها لوجه في مباراة افتتاح “الكان”

ساحل العاج وغينيا بيساو وجها لوجه في مباراة افتتاح “الكان”

2024-01-13 / 10:37
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تنطلق السبت، ضربة بداية نهائيات كأس أمم أفريقيا في ساحل العاج وتتواصل إلى 11 فبراير، ذلك في النسخة 34 من النهائيات، وبمشاركة 24 منتخباً للمرة الثالثة في سجل المسابقة، بإدارة الحكم المصري أمين عمر.

وتجمع المباراة الأولى، منتخب ساحل العاج بطل المسابقة في مناسبتين سابقتين، بمنتخب غينيا بيساو الذي لا يملك سجلاً كبيراً، حيث يبدو أصحاب الأرض أمام فرصة كبيرة من أجل حصد الانتصار الأول، الذي سيضمن لهم بنسبة كبيرة التأهل إلى الدور الثاني.

ويملك منتخب ساحل العاج أرقاماً تضعه مرشحاً قوياً للانتصار، ذلك أنه خلال مباريات الافتتاح لا يعرف الخسارة، فوفق أرقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فإنه خلال اخر 12 مباراة افتتاحية له في النهائيات، انتصر في 7 مناسبات وتعادل في 3 مباريات، ولم يخسر منذ عام 1996 أمام غانا.

كما أنه يتسلح في كأس أمم أفريقيا بعدد من النجوم الذين يملكون مهارات مميزة، وساعدتهم على تجاوز عديد العقبات، رغم التراجع المسجل نسبيا في السنوات الماضية، خاصة إثر الفشل في الوصول إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، وعديد النكسات الأخرى.

ويسعى منتخب غينيا بيساو في مشاركته الرابعة في كأس أمم أفريقيا، إلى حصد الانتصار الأول، فقد كان حصادهم إلى حدّ الان، 6 هزائم و3 تعادلات في تسع مباريات، وفي كل مناسبة ينهون المسابقة في المركز الأخير، وهو أمر قد يتكرر مجدداً بوجود منتخبات قوية في المجموعة مثل نيجيريا وغينيا الاستوائية، ذلك أن حلم الفوز التاريخي سيتأجل مجدداً.

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