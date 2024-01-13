الركراكي يخصص برنامجا تدريبيا خاصا لأمين عدلي

الركراكي يخصص برنامجا تدريبيا خاصا لأمين عدلي

2024-01-13 / 10:48
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خصص الناخب الوطني وليد الركراكي برنامجا تدريبيا خاصا للاعب أمين عدلي، جناح بايير ليفركوزن الألماني استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

يأتي ذلك في ظل تأخر إلتحاق اللاعب بمعسكر المنتخب الوطني بسبب وفاة والدته، حيث ابتعد عن التدريبات لعدة أيام، ما فرض على الطاقم التقني تخصيص برنامج تدريبي خاص للاعب من أجل استعادة كامل لياقته البدنية.

ومعلوم أن المنتخب الوطني المغربي سيلتقي مع تنزانيا في لقاءات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا وذلك يوم الأربعاء القادم بداية من السادسة مساء بمدينة سان بيدرو.

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