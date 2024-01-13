بنك المغرب: الدرهم يرتفع مقابل الدولار بنسبة 1,08%

2024-01-13 / 14:03
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هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 1,08 في المائة مقابل الدولار خلال الفترة الممتدة بين شهري نونبر ودجنبر 2023.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن العملة الوطنية ارتفعت مقابل الأورو بنسبة 0,16 في المائة، مبرزا أنه لم يتم إجراء أي عملية مناقصة بالعملات مع الأبناك الأخرى منذ دجنبر 2021.

وأكد المصدر ذاته أنه على مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم تبادل العملات مقابل الدرهم 77,3 مليار درهم خلال نونبر 2023، بارتفاع نسبته 91,2 في المائة من سنة لأخرى.

وفي ما يخص معاملات الأبناك مع الزبائن، فقد بلغ حجمها 27,5 مليار درهم بالنسبة للمشتريات نقدا، 21,1 مليار درهم للمشتريات الآجلة، مقابل 41,7 مليار درهم و37,2 مليار درهم المسجلة تواليا السنة الفارطة.

أما بالنسبة للمبيعات، فقد همت مبلغ 29,4 مليار درهم بالنسبة للعمليات نقدا، و5 مليار درهم لتلك الآجلة، بعد تسجيل 44,5 مليار درهم 13,9 مليار درهم تواليا.

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