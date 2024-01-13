أشغال نفق لربط حي الرياض بملعب مولاي عبد الله تتواصل بوتيرة سريعة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل أشغال تشييد نفق نحت أرضي لربط حي الرياض بمجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط بوتيرة سريعة حيث تم الرفع من نسق الأشغال في الآونة الأخيرة ليكون جاهزا قبل موعد التسليم المتفق عليه.

و في هذا الصدد، فإن الأشغال جارية لإنجاز نفق تحت أرضي سيربط حي الرياض بملعب مولاي عبد الله بالرباط، حيث أن هذا النفق سيمر بالقرب من محطة القطار الجديدة التي سيتم إنشاؤها بحي الرياض بمواصفات عالمية.

و سيمكن النفق الجديد من تسهيل مأمورية الجماهير التي ستحج لملعب الرباط بعد تجديده في الولوج للمجمع من كافة الأحياء بما فيها حي الرياض، و ستصبح حركة المرور سلسلة بكل جنبات الملعب.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp